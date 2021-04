Covidowa segregacja

Marco Verch Professional Photographer / CC BY 2.0

Konstrukcja Zielonego Certyfikatu Cyfrowego okazuje się przy bliższym przyjrzeniu się na tyle liberalna, że powstaje pytanie, czy w ogóle ma on sens. Można postawić pytanie: Czy nie jest to jedna wielka gra pozorów, która ma jedynie służyć Komisji Europejskiej do podreperowania swojej pozycji?

Żyć tylko po to, żeby przeżyć, nie ma sensu w dłuższym okresie – taki trafny argument padał nieraz, choćby ze strony najbardziej medialnych francuskich filozofów, takich jak Chantal Delsol, Bernard-Henri Lévy czy André Comte-Sponville. Pandemia zabrała nam mnóstwo rzeczy, za sprawą których nasze życie miało wartość. Taką rzeczą było podróżowanie pomiędzy państwami.