Ostre spięcie między posłankami lewicy. "Mam imię, Beato"

W niedzielę Młoda Lewica zaprezentowała swój program. Wśród postulatów dotyczących np. podniesienia pensji nauczycieli, wprowadzenia progresywnego podatku dochodowego i apeli o świeckie państwo znalazł się ten dotyczący energetyki. Młodzi działacze chcą, aby do 2040 roku Polska osiągnęła neutralność klimatyczną. Ta sprawa stała się zarzewiem ostrej wymiany zdań między Anna-Marią Żukowską a Beatą Maciejewską.

Spór o energetykę jądrową

"Kryzys klimatyczny jest faktem. Wsłuchując się w głos osób nauki postulujemy skończyć z energetyką opartą na paliwach kopalnych, w tym na węglu do 2030 r., a na gazie do 2035 r. i zastąpienie jej miksem odnawialnych źródeł energii, w tym energii słonecznej i wiatrowej, a także energii jądrowej. Tylko takie rozwiązanie pozwoli nam osiągnąć neutralność klimatyczną Polski do 2040 roku, która jest niezbędna do zahamowania globalnego wzrostu temperatury" – napisano w programie Młodej Lewicy.

Żukowska zamieściła we wpisie do Beaty Maciejewskiej informację o tym postulacie młodych działaczy. Wiosna, której członkiem jest Maciejewska, mocno sprzeciwia się inwestowaniu w energetyką jądrową. Niedawno w tej sprawie doszło do ciekawej wymiany zdań między Krzysztofem Śmiszkiem, a Jakubem Wiechem. Ekspert nie zostawił na twierdzeniach polityka lewicy suchej nitki.

"Każdy ma prawo do swojego zdania"

Maciejewska w dosyć mocnych słowach odpowiedziała Żukowskiej. Podkreśliła, że każdy ma prawo do własnych opinii.

"Hahaha:) Dziękuję za "troskę", koleżanko z koalicji, to takie wymowne;) Podzielam wszystkie inne postulaty, szczególnie ambitne cele klimatyczne i oczywiście OZE. Wierzę, że każdy ma prawo do swojego zdania. Piłka jest w grze, argumenty też, będę przekonywała dalej. Stay tuned" – odpowiedziała polityk.

"Mam imię, Beato. „Koleżanka z koalicji” to dopiero wymowne. Mam nadzieję, że nie nazwiesz teraz własnej młodzieżówki „proatomowym lobby”?" – odpisała Żukowska.

