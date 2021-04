Senat przed wyborem RPO. Wróblewski składa propozycję opozycji

– Zaproponowałem, żeby to opozycja desygnowała dwóch zastępców, żeby miała poczucie współodpowiedzialności, ale też współsprawstwa, jeśli chodzi o funkcjonowanie instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich – mówił w poniedziałek w radiowej Trójce Wróblewski.

– Chciałbym, żeby jedna z tych osób zajmowała się prawami i wolnościami rolników oraz mieszkańców terenów wiejskich, bo to 40 proc. naszego społeczeństwa – stwierdził poseł PiS.

– Z drugiej strony chciałbym, żeby jedna z tych osób była bardzo mocno społecznie wrażliwa na sprawy ludzkie. To mogłaby być osoba o światopoglądzie lewicowo-liberalnym – zadeklarował Wróblewski, dodając, że "może po raz pierwszy w historii mielibyśmy tego rodzaju pluralizm".

Ikonowicz odmówił Wróblewskiemu?

Dopytywany, czy prawdą jest, że Piotr Ikonowicz odmówił objęcia funkcji zastępcy RPO, Wróblewski odparł, że nie formułował tej propozycji w stosunku do żadnej konkretnej osoby. – Jeśli zaproponowałem to opozycji, no to byłoby nieelegancko narzucać jakieś konkretne osoby. (…) Czekam na odpowiedź ze strony opozycji. Mam nadzieję, że ona się pojawi – dodał.

Głosowanie w Senacie

15 kwietnia Sejm wybrał Bartłomieja Wróblewskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich. Poseł PiS uzyskał 240 głosów, przy 201 przeciw i 11 wstrzymujących się. Jego kandydatura musi jeszcze przejść w Senacie, gdzie większość ma opozycja. Jej przedstawiciele zapewniają, że Wróblewski nie ma szans na poparcie i przepadnie w głosowaniu.

Od 2015 roku funkcję RPO pełni Adam Bodnar. Choć jego kadencja upłynęła we wrześniu 2020 roku, parlament do tej pory nie wybrał jego następcy.

