Przywileje dla zaszczepionych? Żukowska: To grozi covidowym społeczeństwem klasowym

Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy była pytana w Radiu Plus o tworzenie systemu zachęt do przyjęcia szczepionki na COVID-19.

– Sugestia, by niezaszczepieni mieli płacić za swoje leczenie, w państwie które gwarantuje darmową opiekę byłaby niekonstytucyjna, nie widzę tego – oceniła.

Dopytywana w tym kontekście o dostęp osób zaszczepionych do takich usług jak hotele czy restauracje, stwierdziła, że "to grozi jednak powstaniem społeczeństwa klasowego covidowego, zaszczepionych i z różnych powodów niezaszczepionych".

– Została wykonana praca, żeby pokazać, że warto się szczepić, choćby po to, żeby chronić swoich bliskich. Skuteczniejsze jest zachęcanie – oceniła.

Po wakacjach kongres zjednoczeniowy Nowej Lewicy

Anna Maria Żukowska pytana była również o zjednoczenie Lewicy.

– Planujemy kongres Nowej Lewicy po wakacjach. Mamy nadzieję, że to będzie już bezpieczny moment, że będzie możliwość zluzowania obostrzeń, spotkania większej grupy, a chcemy ten kongres zrobić na żywo, żeby odejść od tych ekranów. Trwają intensywne prace programowe, powstaje wspólny program. Rozmawiają byłe SLD, obecnie Nowa Lewica i Wiosna Biedronia, żeby napisać nowoczesny program, który odpowie jak Polska powinna wyglądać po covidzie, jak zmienić gospodarkę i społeczeństwo, to szansa na głęboką zmianę systemu – mówiła w Radiu Plus.

Wcześniej podobny termin kongresu zjednoczeniowego sugerował w Trójce Polskiego Radia poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski. – Prawdopodobnie w październiku oficjalne połączenie w postaci kongresu, trzeba poczekać na koniec pandemii, dzieje się, krok po kroku idziemy w planie, który zarysowaliśmy w 2019 r. – zapewnił.

