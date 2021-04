Poseł Lewicy: Co KO zrobiła dla bezpieczeństwa ekonomicznego Polaków?

We wtorek w Sejmie ma dojść do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z klubem Lewicy. Tematem rozmów mają być propozycje Lewicy ws. Krajowego Planu Odbudowy. W poniedziałek klub Lewicy przedstawił sześć postulatów dotyczących Krajowego Planu Odbudowy. Wśród nich m. in. przeznaczenie przynajmniej 30 proc. środków dla samorządów i przeznaczenie 400 mln euro na wsparcie hotelarstwa, gastronomii, turystyki i transportu.

KO kontra Lewica

Inicjatywę Lewicy negatywnie ocenia Koalicja Obywatelska, która jak dotąd nie przedstawiła żadnych własnych zmian do KPO i ewidentnie chce iść w tej sprawie z rządem na starcie. "PIS pochwalił @__Lewica. Tak tonący chwali tego, który rzucił mu koło ratunkowe" – stwierdziła na Twitterze wiceszefowa klubu KO Katarzyna Lubnauer.

Krytyka nie pozostała bez odpowiedzi. "Lewica złożyła uwagi do KPO. Premier przyjął nasze zaproszenie do rozmów na temat tych propozycji. Zależy nam na tym, żeby środki europejskie trafiły do Polski jak najszybciej i żeby były mądrze inwestowane. O co Wam chodzi, to już naprawdę coraz trudniej zrozumieć..." – napisała Magdalena Biejat z Lewicy.

Z kolei poseł Robert Obaz wytyka KO bezczynność i brak inicjatywy. "Lewica jest odpowiedzialna dlatego przeprowadziliśmy największe w Polsce konsultacje w sprawie 250mld zł w ramach KPO. Dzisiaj jako jedyni zaprezentowaliśmy nasze propozycje. @KLubnauer @bbudka a co KO zrobiła dla bezpieczeństwa ekonomicznego Polek i Polaków po pandemii?" – dopytuje poseł Lewicy.

Buda: Analizujemy propozycje Lewicy

– Analizujemy propozycje Lewicy pod kątem wprowadzenia ich do Krajowego Planu Odbudowy – powiedział podczas konferencji prasowej wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Jak stwierdził Buda, są to "bardzo ciekawe propozycje, i trzeba na ten temat rozmawiać". Jak dodał, decyzję podejmie premier Mateusz Morawiecki.

Wiceminister stwierdził jednocześnie: – Niestety, pozostałe kluby, w tym Koalicja Obywatelska, uwag na piśmie nie złożyła, i w procesie konsultacji nie uczestniczyła.

Buda podkreślił, że nad tym ubolewa, bo "wspólnie można było wiele rzeczy zrobić".

