Leczenie COVID-19 płatne dla niezaszczepionych? Propozycja eksperta z Rady Medycznej

Prof. Anna Piekarska podzieliła się swoim pomysłem w programie "Fakty po Faktach" na antenie TVN24. – Po momencie, kiedy udostępnimy wszystkim szczepienia, powinno się wprowadzić odpłatność za leczenie COVID-19 – powiedziała. Dodała, że chętnie przedstawi swój pomysł szefowi rządu podczas posiedzenia Rady Medycznej przy premierze Mateuszu Morawieckim. Prof. Piekarska jest kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Biegańskiego

Według eksperta ostatni rok sprawił, że uzasadnionym jest rozmowa dot. odpłatności za leczenie chorób, których pojawieniu się zapobiegają zapewniane przez państwo szczepionki.

Prof Piekarska zaznacza, że znacznie zwiększył się stan wiedzy nt. koronawirusa i sposób radzenia sobie z tą chorobą. – Tyle się zmieniło w tej pandemii, dokonaliśmy tylu rzeczy, które wydawały się niewyobrażalne półtora roku temu, że wydaje mi się, że jest najwyższy czas na to, żeby fundamentalne rzeczy, takie właśnie, jak odpłatność za leczenie chorób, przeciwko którym państwo oferuje szczepienia, a my z tego nie korzystamy, żebyśmy za to leczenie po prostu płacili sami – mówiła członek Rady Medycznej. Rada jest organem doradczym premiera ds. pandemii COVID-19.

Nie chcesz się szczepić? Twoja sprawa

– Jeżeli ktoś się nie chce zaszczepić i jeżeli nie zachoruje, to w porządku, to jest jego sprawa. Ale jeżeli zachoruje, to niech płaci te dziesiątki tysięcy złotych za terapię, za naszą ciężką pracę i za nasze narażanie się przez półtora roku – mówiła prof. Anna Piekarska na antenie TVN24.

Obecnie leczenie COVID-19 jest darmowe. Z kolei decyzja o przyjęciu szczepionki przeciw koronawirusowi jest dobrowolna i należy do obywatela.

