Jakie branże mogą liczyć na otwarcie? Na te informacje czekaliśmy od dawna

Według zapowiedzi rządu, już w środę poznamy szczegółowy harmonogram luzowania obostrzeń na maj. Przypomnijmy, że w poniedziałek w 11 województwach zostały otwarte zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, a dzieci z klas I-III wróciły do nauki w trybie hybrydowym. Wciąż zamknięte pozostają hotele, lokale gastronomiczne, baseny, siłownie, kluby fitness wielkopowierzchniowe sklepy budowlane i meblowe, galerie handlowe, kina i teatry.

"Powrót sektorów, za którymi tęskniliśmy". Niedzielski zapowiada otwarcie gospodarki

"Umiarkowany optymizm"

O szczegóły planu luzowania obostrzeń pytana była dziś na antenie Polsat News wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. – Musimy poczekać, w środę minister Niedzielski przedstawi założenia. Jutro także o 10:00 rządowy zespół zarządzania kryzysowego, gdzie zapadną decyzje – powiedziała polityk w programie "Graffiti". Jak jednak podkreśliła, można myśleć o "umiarkowanym optymizmie". Zastrzegła przy tym, że należy zachować czujność.

Semeniuk mówiła, że po półtorarocznej walce z pandemią koronawirusa w gospodarce dzisiaj brakuje każdej gałęzi, która jest zamknięta. – Nie chciałabym tego stopniować i pokazywać, że jedna branża jest ważniejsza od drugiej. Każda działalność jest ważna, 2,5 mln przedsiębiorstw aktywnych w Polsce to są cenne przedsiębiorstwa, które mam nadzieję, że będą w sposób stabilny w szybkim tempie odmrażane – wskazywała.

Otwarcie gastronomii i branży eventowej

Olga Semeniuk mówiła, że w kolejnych etapach mówimy o gałęziach, które są najdłużej zamknięte. – Mówię o branży eventowej, gastronomii, ale także o wszystkich tych przedsięwzięciach, które możemy organizować na otwartej przestrzeni – wyjaśniła.

– Był to jeden z wariantów branych pod uwagę w 2020 roku czyli organizacja przedsięwzięć na otwartej przestrzeni. Mówię tutaj o wszystkich tych imprezach rodzinnych, które są przed nami, komuniach, weselach. Również - z odpowiednim protokołem, który jest na bieżąco aktualizowany u nas w resorcie - uda nam się już niebawem otwierać te gałęzie – mówiła dalej polityk i dodawała: "Mówimy także o działalności sportowej, klubach fitness. Te wszystkie działy gospodarki są w hybrydowym lub permanentnym zamknięciu. Zależy nam na tym, aby jak najszybciej doprowadzić do ich odmrożenia. Choć, musi to być bardzo kontrolowany optymizm".

"Apogeum mamy za sobą". Minister Niedzielski przedstawił "plan na powrót do normalności"

