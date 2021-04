Poncyljusz: Zagłosuję przeciw Krajowemu Planowi Odbudowy w takiej formie

Poseł klubu Koalicji Obywatelskiej Paweł Poncyljusz był pytany w RMF FM o poparcie dla Krajowego Funduszu Odbudowy. Jak przyznał, zagłosuje przeciw, jeśli nie zostaną do niego wprowadzone pewne zmiany.

Jak zaznaczył KO nie chce „wywrócić” całego unijnego budżetu.

– Opozycja nie mogłaby sobie spojrzeć w oczy, gdyby nie dokonała testu wiarygodności rządzących – mówił. Jak tłumaczył, Europejski Fundusz Odbudowy to 60 miliardów euro "podzielone na dwie szuflady". – I Krajowy Plan Odbudowy praktycznie nic nie mówi o tej części pożyczkowej, tylko grantowej – ocenił.

Zmiana lidera PO?

Dopytywany o ewentualną zmianę na stanowisku szefa Platformy Obywatelskiej, stwierdził, że "zmiana personalna miałaby sens, gdybyśmy byli w obliczu wyborów lub poważnych zmian na scenie politycznej"

– Obecnie zmiana szefa PO niewiele zmieni i dla Platformy, i dla polityki – ocenił.

Ruch Hołowni. Poncyljusz: Podoba mi się ich podejście do energetyki

Według Pawła Poncyljusza ruch Polska 2050 Szymona Hołowni ma dobre podejście do energetyki i "do całego sektora zielonego, do dekarbonizacji polskiej energetyki".

Przyznał, że pojawiły się sygnały ze środowiska Hołowni, żeby przekonać go do zmiany partii.

"PSL ma skromniutkie poparcie"

Paweł Poncyljusz skomentował również propozycję PSL-u, aby stworzyć wielką koalicję Polskiej Chadecji.

– Jeżeli dzisiaj PSL proponuje jakąś wielką koalicję, samemu dysponując dość skromniutką ilością głosów i poparcia, to trochę wygląda dziwne – ocenił pomysł Piotra Zgorzelskiego.

