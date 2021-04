Błaszczak mocno o Tusku: Zmienił się w hejtera

Mariusz Błaszczak ocenił w Polskim Radiu 24, że Platforma Obywatelska nie wygra wyborów w 2023 roku. Również sam Donald Tusk, który przez wielu zwolenników opozycji jest nadal uważany za jedynego polityka, który może pokonać PiS, nie będzie w stanie, zdaniem Błaszczaka, zapewnić wyborczego sukcesu największej partii opozycyjnej.

Błaszczak: Tusk to hejter

– Dziś Donald Tusk zmienił się w hejtera. Zajmuje się polską polityką, przede wszystkim poprzez wpisy na jednym z portali społecznościowych. Nie łudźmy się. To jest zgrana karta. To jest polityk, który nie przysporzy polskim sprawom żadnego pożytku – stwierdził szef MON.

To nie pierwsza tego typu opinia o byłym premierze, która padła z ust polityka Prawa i Sprawiedliwości. W zeszły tygodniu w podobnym tonie wypowiadał się wicepremier Jacek Sasin. Polityk odniósł się do wpisu byłego szefa Rady Europejskiej, w którym bronił Ewy Kopacz.

– Trudno komentować to, co Donald Tusk wypisuje na temat tragedii smoleńskiej. Stał się dzisiaj czołowym polskim hejterem, człowiekiem, który nie ma żadnych granic i zahamowań w obrażaniu nie tylko przeciwników politycznych, ale przede wszystkim ofiar tej tragedii. To już kolejny wpis Donalda Tuska. To nie jest poziom, do którego chciałbym się zniżać – powiedział Jacek Sasin.

Mariusz Błaszczak ocenił także, że Polacy nie powierzą więcej władzy PO także ze względu na postać Donalda Tuska.

– To nie były dobre rządy, to nie był dobry czas dla Polski. Nie sądzę, żeby naród wybrał tych, którzy się po prostu nie sprawdzili. A Donald Tusk jest postacią, która firmuje cały ten układ władzy. Układ, który spowodował, że straciliśmy kilka lat dla rozwoju naszej ojczyzny – ocenił minister.

Agresywne działania Rosji

Szef MON odniósł się także do ostatnich działań Rosji destabilizujących bezpieczeństwo w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Spór na linii Praga-Moskwa oraz niespokojna sytuacja na wschodzie Ukrainy, budzą niepokój polskich władz oraz np. Grupy Wyszehradzkiej, która w poniedziałek z inicjatywy premiera Morawieckiego spotkała się, aby omówić kwestię bezpieczeństwa w regionie.

Zdaniem Błaszczaka, Polska jest przygotowana na atak ze strony Rosji.

– Jesteśmy przygotowani do tego, żeby stawić czoła w sytuacji ataku. Chodzi o odstraszanie. Chodzi o niedoprowadzenie do tego, żeby ekspansywna polityka rosyjska, odbudowa imperium rosyjskiego przez Putina, żeby ten proces był kontynuowany przez właśnie naszego wschodniego sąsiada – powiedział.

