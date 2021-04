Giertych kpi z Lewicy: W ich wydaniu ***** *** znaczy "ratuj PiS"

Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami Lewicy ws. Krajowego Planu Odbudowy rozpoczęło się we wtorek po godzinie 9 i trwało niecałe dwie godziny.

Ze strony rządowej w spotkaniu uczestniczyli: premier Mateusz Morawiecki, szef KPRM Michał Dworczyk, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Byli na nim obecni także przedstawiciele klubu PiS: szef klubu, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, rzeczniczka PiS Anita Czerwińska oraz posłanka Anna Kwiecień.

Z kolei Lewicę reprezentowali: wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, europoseł Robert Biedroń, poseł Adrian Zandberg oraz członkowie prezydium klubu: Beata Maciejewska, Magdalena Biejat i Dariusz Wieczorek.

Biedroń po spotkaniu z premierem: Rząd zgodził się na nasze warunki

Jak poinformował Robert Biedroń po spotkaniu z premierem, po pewnych negocjacjach, rząd zgodził się na warunki Lewicy ws. Krajowego Planu Odbudowy.

– Skłoniliśmy rząd do rozmów. Doprowadziliśmy do tego, że rząd zaczął rozmawiać z opozycją, na temat największego planu Marshalla. Nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy. Nie możemy zmarnować tej szansy. Nie możemy doprowadzić do tego, że duża część społeczeństwa, ludzi, którzy mają nadzieję, że władza będzie odpowiedzialna, że parlamentarzyści i parlamentarzystki będą odpowiedzialni za przyszłość Polek i Polaków, zmarnują tę okazję – mówił Biedroń.

Giertych kpi z Lewicy

Zmierzające do porozumienia rozmowy polityków Lewicy z rządem skomentował na Twitterze Roman Giertych.

"Już wiem o co chodziło, gdy Lewica pisała: ***** ***. To znaczy w ich wydaniu: Ratuj PiS" – napisał.

twitterCzytaj też:

