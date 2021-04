Schetyna wprost: Jestem rozczarowany

W związku ze stanowiskiem partii Zbigniewa Ziobry, która zapowiada, że nie zagłosuje za projektem, Prawo i Sprawiedliwość stara się pozyskać głosy partii opozycyjnych. Te stawiają jednak warunki i zapowiadają, że nie ugną się przed szantażem dotyczącym przyjęcia Krajowego Planu Odbudowy.

We wtorek odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami Lewicy ws. Krajowego Planu Odbudowy. Robert Biedroń poinformował, że jednym z warunków poparcia w przyszłości dla propozycji rządowych, który dziś Lewica wynegocjowała jest zapisanie w Krajowym Planie Odbudowy budowy 75 tys. mieszkań na wynajem.

"Jestem rozczarowany"

Zachowaniem Lewicy oburzony jest były lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. – Opozycja powinna mówić jednym głosem i to zawsze o tym mówiłem, budując Koalicję Obywatelską, potem Koalicję Europejską. Wiem że to jest trudne, ale w tej sytuacji niezbędne żeby właśnie zbudować takie przekonanie – mówił polityk podczas rozmowy z dziennikarzami w Sejmie.

Schetyna podkreślił, że opozycja powinna wspólnie, "jednym głosem" walczyć o to, żeby pieniądze z Funduszu Odbudowy były prawidłowo wydane, a nie były "używane przez PiS jako kampania, fundusz wyborczy". – Do tego nie można dopuścić i tu jest dużo do zrobienia – stwierdził.

– Jestem rozczarowany, że opozycja w takiej sprawie nie jest w stanie mówić jednym głosem – dodał polityk.

Lewica swoimi dzisiejszymi działaniami ściągnęła na siebie falę krytyki ze strony polityków Platformy Obywatelskiej oraz części mediów.

