Makowski: Kto został do koalicji "Koalicji 276"?

Dziennikarz i publicysta "Wirtualnej Polski" podzielił się kąśliwą uwagą za pośrednictwem Twittera.

"Lewica zdradziła, Hołownia podbiera posłów, z Konfederacją nie da się rozmawiać, Kukiz już się brata z PiS-em, Kosiniak-Kamysz niepewny, bo jedną nogą w nowej chadecji z Gowinem. Kto został do koalicji »Koalicji 276«?" – pyta dziennikarz.

Koalicja 276

Przypomnijmy, że Koalicja276 to pomysł Platformy Obywatelskiej, którego istotą jest zjednoczenie wszystkich partii opozycyjnych przeciwko Zjednoczonej Prawicy oraz umożliwić im odrzucenie prezydenckiego weta. Inicjatywa została zaprezentowana podczas konwencji partii na początku lutego.

Od samego początku propozycja Budki i Trzaskowskiego spotkała się z umiarkowanym przyjęciem ze strony pozostałych partii opozycyjnych. PO zarzucono protekcjonizm, wywyższanie się oraz decydowanie za przywódców partii, które chciałaby mieć w swojej koalicji.

Równie krytycznie, co pozostałe partie opozycyjne, do Koalicji276 odniosła się partia Razem. Jeden z jej liderów, Adrian Zandberg, w rozmowie na antenie Polsat News mocno ironicznie odniósł się do pomysłu startowania w wyborach w jej ramach.

Lewica a Krajowy Plan Odbudowy

W ostatnich dniach sytuacja pomiędzy Koalicją Obywatelską a Lewicą uległa wyraźnemu zaostrzeniu, po tym jak przedstawiciele tej drugiej formacji spotkali się z premierem Morawieckim na rozmowach w sprawie Krajowego Planu Odbudowy.

Już sama zapowiedź spotkania nie spodobała się niektórym politykom Koalicji Obywatelskiej i wywołała spięcia pomiędzy nimi a politykami Lewicy. Na informację o spotkaniu Morawieckiego z Lewicą negatywnie zareagowała m.in. Katarzynie Lubnauer oraz Klaudia Jachira.

Po wtorkowym spotkaniu Morawiecki poinformował, że pomiędzy stroną rządową a delegacją Lewicy doszło do porozumienia. Jak wskazał premier, część propozycji Lewicy ma zostać włączonych do KPO.

