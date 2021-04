Tusk pozbawiony funkcji w EPP? Zaskakujący komentarz Budy

W związku ze stanowiskiem partii Zbigniewa Ziobry, która zapowiada, że nie zagłosuje za projektem, Prawo i Sprawiedliwość stara się pozyskać głosy partii opozycyjnych. Te stawiają jednak warunki i zapowiadają, że nie ugną się przed szantażem dotyczącym przyjęcia Krajowego Planu Odbudowy.

We wtorek odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami Lewicy ws. Krajowego Planu Odbudowy. Robert Biedroń poinformował, że jednym z warunków poparcia w przyszłości dla propozycji rządowych, który dziś Lewica wynegocjowała jest zapisanie w Krajowym Planie Odbudowy budowy 75 tys. mieszkań na wynajem.

"To jest absolutnie kontraeuropejskie"

Buda podkreślił, że rozmowy z Lewicą trwały od pewnego czasu. – Pan minister Michał Dworczyk przede wszystkim, ale też moja skromna osoba, uczestniczyliśmy w takich roboczych dyskusjach – mówił w rozmowie z PR24. Wiceminister dodał, że prowadził również rozmowy z politykami PSL. Jednocześnie zaznaczył, że ze strony KO nie padła żadna poważna propozycja.

– Zastanawiam się jak będzie wyglądała rozmowa Donalda Tuska z von der Leyen albo z kanclerz Merkel, zastanawiam się czy posłowie i europosłowie EPP, Platforma należy do tej grupy właśnie, czy oni nie zostaną z tej grupy wyrzuceni, a Donald Tusk pozbawiony funkcji przewodniczącego EPP, bo to jest absolutnie kontraeuropejskie, bo to blokuje również środki dla krajów pozostałych członkowskich – mówił polityk.

W rozmowie z Adrianem Klarenbachem Buda podkreślił, że przywództwo Borysa Budki jest "naprawdę ślepe". Jego zdaniem lider PO chce "przehandlować interes narodowy Polski". – Tylko czy ktokolwiek może dojść do wniosku, że to może służyć PO? Ich elektorat jest absolutnie proeuropejski i oczekuje, że te środki pojawią się na ulicach – mówił.

