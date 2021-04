"Mamy jeden cel: dobro Polski". Kulisy rozmów premiera z Lewicą

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z przedstawicielami Lewicy ws. Krajowego Planu Odbudowy. Stronom udało się dojść do porozumienia.

Ze strony rządowej w spotkaniu uczestniczyli: premier Mateusz Morawiecki, szef KPRM Michał Dworczyk, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Byli na nim obecni także przedstawiciele klubu PiS: szef klubu, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, rzeczniczka PiS Anita Czerwińska oraz posłanka Anna Kwiecień.

Z kolei Lewicę reprezentowali: wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, europoseł Robert Biedroń, poseł Adrian Zandberg oraz członkowie prezydium klubu: Beata Maciejewska, Magdalena Biejat i Dariusz Wieczorek.

"Rozmowy były konkretne"

– Lewica przyszła naprawdę dobrze przygotowana do tych rozmów, natomiast jak zawsze pan premier z taką zegarmistrzowską precyzją potrafił się odnieść do każdej propozycji. Pokazywał pewne niuanse, które są istotne przy realizacji tych postulatów, z którymi przyszła Lewica. Także z ogromną przyjemnością słuchałam merytorycznego wystąpienia pana premiera – relacjonuje posłanka Anna Kwiecień w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

– Tak jak powiedziałam, z zegarmistrzowską precyzją potrafił wskazać każde zagrożenie przy realizacji każdej z tych propozycji. Bardzo często Lewica jakby potwierdzała i z pełnym zrozumieniem odnosiła się do tych informacji. Najważniejsze, że ta atmosfera była ukierunkowana na to, że wszyscy mamy jeden cel: dobro Polski i dobro Polaków. To może wydaje się bardzo górnolotne, ale naprawdę autentycznie prawdziwe – wskazuje parlamentarzystka.

Anna Kwiecień dodaje: – Wzajemnie z szacunkiem podeszliśmy do siebie, z uwagi na to, że te propozycje, które przedstawiła Lewica są po prostu sensowne. Zdajemy sobie z tego sprawę, że one są ważne dla Polski i Polaków, więc trudno tutaj odnosić się negatywnie na przykład do propozycji wsparcia szpitali powiatowych.

