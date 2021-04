Śpiewak uderza w TVN i "Wyborczą". "To żadne wolne media"

Podczas wtorkowej konferencji prasowej premier Morawiecki poinformował o przyjęciu przez rząd dyrektywy o środkach własnych. Teraz dokument trafi do parlamentu. Wcześniej, podczas spotkania w Sejmie, zgodził się na włączenie do KPO postulatów Lewicy. To m. in. budowa 75 tys. tanich mieszkań na wynajem oraz przeznaczenie 2,2 mld złotych na szpitale powiatowe.

Śpiewak uderza w TVN

Na Lewicę za te decyzję spadła fala krytyki ze strony PO oraz części liberalnych mediów. Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych aktywista miejski i komentator Jan Śpiewak. W swoim komentarzu zaatakował takie media jak "Newsweek" czy TVN za udział w "partyjnej wojnie".

"To co robi Wyborcza, TVN, czy Newsweek od wczoraj, waląc non stop w lewicę, fachowo nazywa się „fabrykowaniem zgody”. To nie są żadne wolne media, to są media na partyjnej wojnie w obronie swoich korporacyjnych interesów" – napisał Śpiewak na Twitterze.

"Lewico, robisz to dobrze"

Aktywista miejski i komentator Jan Śpiewak, podobnie jak większość publicystów, krytykuje PO za brak chęci do dialogu i trwanie na pozycji sprzeciwu wobec wszystkiego, co robi rząd PiS. Jednocześnie Śpiewak chwali Lewicę za podjęcie inicjatywy. Aktywista już wczoraj wyraził swoje zadowolenie z działań ugrupowania Czarzastego i Zandberga.

"Jedyną racją istnienia Platformy jest PiS. Tam nie ma żadnego innego pomysłu poza „Kaczor bardzo zły”. Gdy znika prosta polaryzacja PO-PiS Platforma traci rację bytu. Dlatego od rana jest taki kwik w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Lewico robisz to dobrze" – napisał wczoraj na Twitterze.

