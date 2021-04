Kraska: Dzisiaj ponad 8 tys. nowych zakażeń. To spadek o prawie 40 proc.

Wiceminister zdrowia poinformował na antenie Jedynki Polskiego Radia, że w stosunku do poprzedniego tygodnia obserwujemy wyraźną tendencję spadkową zarówno jeśli chodzi o ilość nowych zakażeń koronawirusem, jak i liczbę osób przebywających w szpitalach i pod respiratorami.

– Dzisiaj mamy ponad 8 tys. zakażeń. Widać tendencję spadkową, to prawie 40 proc. mniej niż tydzień temu. Nowych zakażeń co dzień ubywa – mówił polityk. – Codziennie zmniejsza się liczba hospitalizowanych z powodu zakażenia koronawirusem, to bardzo dobre informacje, bo wydolność służby zdrowia podczas szczytu trzeciej fali była na granicy wytrzymałości – dodawał.

Koronawirus w Polsce

Mamy 5 709 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem – przekazało we wtorkowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej nowych przypadków odnotowano w woj. śląskim – 817.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek, że ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarło 99 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 361 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła dziś do 2 768 034, z czego 65 897 osób zmarło. Wyzdrowiało dotąd 2 467 036 zakażonych.

Sytuacja w szpitalach

Ministerstwo Zdrowia podało we wtorek, że w szpitalach przebywa 26 925 chorych z COVID-19, a 3041 z nich jest podłączonych do respiratorów. To o 5013 hospitalizowanych pacjentów mniej niż tydzień temu.

Resort poinformował też, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest 44 218 łóżek i 4502 respiratory.

Poprzedniego dnia, w poniedziałek, MZ podawało, że hospitalizowanych jest 27 137 chorych z COVID-19, z których 3101 było pod respiratorami. Tydzień wcześniej, 20 kwietnia, resort informował, że w szpitalach przebywa 31 938 zakażonych pacjentów, w tym 3287 pod respiratorami.

