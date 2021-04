"Lewico, jeśli to jest je***ie...". Wulgarny wpis Szczepkowskiej

Podczas wtorkowej konferencji prasowej premier Morawiecki poinformował o przyjęciu przez rząd dyrektywy o środkach własnych. Teraz dokument trafi do parlamentu. Wcześniej, podczas spotkania w Sejmie, zgodził się na włączenie do KPO postulatów Lewicy. To m. in. budowa 75 tys. tanich mieszkań na wynajem oraz przeznaczenie 2,2 mld złotych na szpitale powiatowe.

Wulgarny wpis

Oburzenia zachowaniem Lewicy nie kryje Joanna Szczepkowska. Aktorka opublikowała wpis w mediach społecznościowych, w którym nawiązała do popularnego wśród zwolenników opozycji wulgarnego hasła ***** *** (co ma oznacza "jeb*ać PiS").

"Je..ać PiS? Lewico, jeśli to jest jeb..nie, to nic nie wiesz o seksie" – napisała aktorka na Facebooku.

Sondaż: Co myślą Polacy

Według najnowszego sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej' zdecydowana większość Polaków chce, aby opozycja wspólnie z PiS zagłosowała za przyjęciem Krajowego Planu Odbudowy.

Zgodnie z danymi zebranymi przez IBRiS aż 66,3 proc. chce, aby opozycja zagłosowała wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością za przyjęciem KPO. Trochę ponad 20 proc. respondentów (dokładnie 20,5 proc.) proponuje, aby opozycja wstrzymała się od głosu, w przypadku, gdy jej żądania nie zostaną spełnione. Zdania w tej sprawie nie ma 10,5 proc. ankietowanych.

Zwraca za to uwagę odsetek osób, które chcą, aby opozycja wspólnie ze Zbigniewem Ziobrą (Solidarna Polska konsekwentnie zapowiada, że nie poprze Krajowego Planu Odbudowy) zagłosowała przeciw. Tylko 2,7 proc. respondentów wskazało taką odpowiedź.

