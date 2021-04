Liberadzki: KO jest zazdrosna

Podczas wtorkowej konferencji prasowej premier Morawiecki poinformował o przyjęciu przez rząd dyrektywy o środkach własnych. Teraz dokument trafi do parlamentu. Wcześniej, podczas spotkania w Sejmie,zgodził się na włączenie do KPO postulatów Lewicy. To m. in. budowa 75 tys. tanich mieszkań na wynajem oraz przeznaczenie 2,2 mld złotych na szpitale powiatowe.

Fala krytyki

Na Lewicę za te decyzję spadła fala krytyki ze strony PO oraz części liberalnych mediów. – To nie jest awantura pomiędzy Lewicą i KO, ponieważ my takiej awantury nie wszczynaliśmy. Po drugie, mieliśmy wszelkie przesłanki, żeby zakładać, że KO poglądy, które wypowiadała przez ostatnie miesiące traktuje prawdziwie. Wtedy brzmiały one następująco: „trzeba ratyfikować fundusz odbudowy, to jest Polsce absolutnie niezbędne, ten kto opowie się przeciw ratyfikacji jest zdrajcą” – mówił Liberadzki w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Polityk dodał, że odnosi wrażenie, iż działacze Koalicji Obywatelskiej są po prostu zazdrośni, że to właśnie Lewica zdobyła się na odwagę i stanęła w obronie Funduszu.

Sondaż: Co myślą Polacy

Według najnowszego sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej' zdecydowana większość Polaków chce, aby opozycja wspólnie z PiS zagłosowała za przyjęciem Krajowego Planu Odbudowy.

Zgodnie z danymi zebranymi przez IBRiS aż 66,3 proc. chce, aby opozycja zagłosowała wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością za przyjęciem KPO. Trochę ponad 20 proc. respondentów (dokładnie 20,5 proc.) proponuje, aby opozycja wstrzymała się od głosu, w przypadku, gdy jej żądania nie zostaną spełnione. Zdania w tej sprawie nie ma 10,5 proc. ankietowanych.

Zwraca za to uwagę odsetek osób, które chcą, aby opozycja wspólnie ze Zbigniewem Ziobrą (Solidarna Polska konsekwentnie zapowiada, że nie poprze Krajowego Planu Odbudowy) zagłosowała przeciw. Tylko 2,7 proc. respondentów wskazało taką odpowiedź.

Liberadzki dodał, że blokując Fundusz Odbudowy, Polska odcięłaby całą UE od 750 miliardów euro.

