Sikorski: Porozumienie Lewicy z PiS to swoisty pakt Ribbentrop-Mołotow

We wtorek rząd osiągnął porozumienie z politykami Lewicy w sprawie poparcia dla Krajowego Planu Odbudowy (KPO). W zamian za uwzględnienie sześciu postulatów przedstawionych przez Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia w ostatecznej wersji KPO posłowie Lewicy zagłosują za przyjęciem tego planu.

– To jest albo naiwność ze strony Lewicy, ale ich o to nie podejrzewam, bo to są inteligentni ludzie, albo swoisty pakt Ribbentrop-Mołotow w polskiej polityce – stwierdził w programie "Onet Rano" Radosław Sikorski, europoseł PO i były szef MSZ.

Czwarty rozbiór Polski

Porozumienie PiS z Lewicą Sikorski porównał do podpisanego 23 sierpnia 1939 roku paktu o nieagresji między III Rzeszą a ZSRS, który doprowadził do wybuchu II wojny światowej i skazał połowę Europy na dziesięciolecia cierpień. Pakt ten zawierał tajny protokół, który faktycznie podzielił Europę Wschodnią na strefy wpływów i doprowadził do tzw. czwartego rozbioru Polski.

Sikorski: To jest robienie Budapesztu w Warszawie

– Myśleliśmy, że razem z Lewicą chcemy egzekwować naruszenia praworządności PiS-u i przywrócić Polsce normalność, demokrację i europejskość, a oni z jakichś powodów uznali, że razem z PiS-em pójdą po nas. To znaczy, że kosztem całej opozycji będą ugrywać dla siebie jakieś procenty – mówił dalej Sikorski.

Według niego "to jest też robienie Budapesztu w Warszawie, ale tego w najgorszej postaci". – Na Węgrzech opozycja trzy kadencje była poza władzą, zanim się nauczyła współpracować – stwierdził były minister spraw zagranicznych.

