We wtorek doszło do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami Lewicy. Rozmowy dotyczyły Krajowego Planu Odbudowy. Jak poinformowały obie strony rozmów, w czasie rozmów udało się dojść do porozumienia. Udział posłów Lewicy w rozmowach z rządem wywołał lawinę krytyki ze strony m.in. Koalicji Obywatelskiej i PSL, które oskarżają Lewicę o zburzenie jedności opozycyjnej w tej sprawie.

"To jest normalne"

Zdaniem posłanki PiS Anny Kwiecień - która była dziś gościem Polskiego Radia 24 - to, co się wydarzyło we wtorek, jest absolutnie czymś normalnym. – Jeżeli na opozycji jest klub, który konsultuje plan odbudowy ze swoim elektoratem, to nie wyobrażam sobie, żeby partia rządząca nie odpowiedziała pozytywnie i nie wysłuchała tego głosu. – Cały czas mówiliśmy: stwórzmy wspólnie plan odbudowy – mówiła.

"Wygląda na to, że PO chce Polexitu"

Kwiecień oceniła, że "wściekła nienawiść niektórych liderów do PiS zaślepia ich i odbiera im rozsądek". Jej zdaniem, nie jest wykluczone, że część opozycji stała się "instrumentem w walce o obalenie Planu Odbudowy". – Premier Mateusz Morawiecki walczył o te środki. Państwa z tzw. grupy skąpców nie zawetowały ich z uwagi na państwa południa Europy, bo są od nich zależne w kwestiach polityki migracyjnej – wskazywała.

– Czy PO nie staje się użytecznym idiotą, który chce doprowadzić do tego, że nie będzie uchwalona ustawa o zasobach własnych i Unia Europejska ponownie wróci do budżetowych negocjacji? – pytała posłanka PiS. Jak podkreśliła, wygląda na to, że PO chce Polexitu.

