Prof. Zoll: Jeśli to nie jest odwet, na miejscu premiera wywaliłbym szefa CBA

CBA przeszukało w środę podwarszawski dom Jakuba Banasia, syna szefa NIK. W związku z działaniami służb Marian Banaś wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że "przypomina mu to czasy bolszewickie". – Dziś w rzekomo wolnej Polsce robi się to samo. To w czystej postaci państwo policyjne, którym rządzą służby, a nie premier – powiedział.

Ponieważ akcja CBA nastąpiła dzień po publikacji przez media fragmentu raportu NIK o tzw. wyborach kopertowych, prof. Andrzej Zoll był pytany w TVN24, czy wierzy w zbieg okoliczności.

Prof. Zoll: To bardzo pachnie odwetową akcją

– Nie wierzę w cuda, to jest jednak zbieg okoliczności, który byłby zupełnie nieprawdopodobny, że w następnym dniu po ujawnieniu tych zarzutów, które stawia NIK premierowi, naraz służby specjalne wkraczają do mieszkania syna pana prezesa NIK i przeprowadzają przeszukanie – ocenił profesor.

Zdaniem byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego "to bardzo pachnie jakąś odwetową akcją". – A jeżeli to nie jest akcja odwetowa, to na miejscu premiera wywaliłbym szefa CBA, bo to musi rzutować na opinię o premierze – stwierdził Zoll. – Jeżeli premier nie brał w tym udziału, to powinien wyciągnąć konsekwencje w stosunku do szefa CBA – dodał.

Morawiecki odpowiada

Mateusz Morawiecki pytany o sprawę Banasia w Polsat News powiedział wczoraj, że "nikt w państwie nie może być traktowany w sposób szczególny". – Nie ma lepszych od innych, każdy musi być sprawdzany przez służby – oświadczył premier.

Marian Banaś jest prezesem Najwyżej Izby Kontroli od sierpnia 2019 roku. Wcześniej w latach 2017–2019 był szefem Krajowej Administracji Skarbowej. Pracował również w Ministerstwie Finansów.

