Lisicki: Paszporty szczepionkowe to zamordystyczny projekt

– Duża część elementów walki z pandemią robi wrażenie, jakby była realizacją pewnego projektu, który – żeby wypalił – zakłada w dużym stopniu bardzo daleko idące ograniczenie naszych wolności – mówił w Radiu Wnet Lisicki.

UE wprowadza paszporty szczepionkowe

Wskazał w tym kontekście na dyskusję wokół tzw. paszportów szczepionkowych w UE, które mają potwierdzać, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko koronawirusowi lub niedawno uzyskała negatywny wynik testu. – Forma też będzie niejasna, bo one (paszporty szczepień – red.) mają być niby dobrowolne, a jednocześnie nie – zaznaczył dziennikarz.

– Już podnoszą się głosy niektórych ekspertów, którzy mówią, że osoby, które nie będą chciały się zaszczepić, będą w różny sposób czy to szykanowane, czy odbierze im się pewne podstawowe uprawienia, chociażby takie, jak swoboda ruchu, możliwość pójścia do restauracji albo do kina, albo obciąży się je karami finansowymi lub grzywnami – powiedział redaktor naczelny "Do Rzeczy".

Czeka nas dyktatura ekspertów?

Według niego "ci ludzie, którzy wypowiadają się w ten sposób, nie zauważają, że ten projekt, który chcą nam sprzedać jako projekt dla naszego dobra i bezpieczeństwa, jest projektem skrajnie zamordystycznym".

– On (projekt paszportów szczepionkowych – red.) musi doprowadzić w przyszłości – jeżeli będziemy konsekwentnie szli tą drogą – do sytuacji totalnej biurokracji ekspertów i drastycznego ograniczenia swobód obywatelskich, czyli tego wszystkiego, co jest zawarte nie tylko w prawie, ale też wszystkiego, co było celem i sensem istnienia wolnych społeczeństw i wolnych państw – ocenił Lisicki.

