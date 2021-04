Kamiński: Lewica nie jest opozycją

Wicemarszałek Senatu był gościem porannej audycji na antenie TOK FM. W rozmowie komentował wtorkowe spotkanie przedstawicieli Lewicy z premierem Mateuszem Morawiecki. Michał Kamiński nie krył swojej krytycznej oceny działań Lewicy, zarzucił jej, że nie jest opozycją.

Dlaczego? Polityk tłumaczył, że demokracja parlamentarna polega na tym, że rządzi ten, kto ma większość. Jak podkreślił, premier Mateusz Morawiecki tej większości nie ma, więc w przypadku niemożności przeprowadzania przez parlament ważnych ustaw, musiałby przestać rządzić.

– Dostał tę większość od Lewicy. Ja już nie mówię o politycznych ocenach, tylko w językowym, semantycznym sensie: Lewica nie jest opozycja, bo popiera rząd – podkreślił i dodał: "Jak ktoś popiera rząd, to nie jest opozycją". Gość TOK FM tłumaczył, że jeśli ktoś w sytuacji, w której ma do wyboru upadek rządu, bądź jego trwanie, wybiera jego trwanie, to nie jest wobec tego rządu w opozycji.

Spotkanie premier – Lewica

We wtorek doszło do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami Lewicy. Rozmowy dotyczyły Krajowego Planu Odbudowy. Jak poinformowały obie strony rozmów, w czasie spotkania udało się dojść do porozumienia. Udział posłów Lewicy w rozmowach z rządem wywołał lawinę krytyki ze strony m.in. Koalicji Obywatelskiej i PSL, które oskarżają Lewicę o zburzenie jedności opozycyjnej w tej sprawie.

Przypomnijmy, że w spotkaniu ze strony rządowej uczestniczyli: premier Mateusz Morawiecki, szef KPRM Michał Dworczyk, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Byli na nim obecni także przedstawiciele klubu PiS: szef klubu, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, rzeczniczka PiS Anita Czerwińska oraz posłanka Anna Kwiecień.

Z kolei Lewicę reprezentowali: wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, europoseł Robert Biedroń, poseł Adrian Zandberg oraz członkowie prezydium klubu: Beata Maciejewska, Magdalena Biejat i Dariusz Wieczorek.

