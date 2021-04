Zaskakujące słowa posła KO o Funduszu Odbudowy: Trzeba to poprzeć

Poseł Koalicji Obywatelskiej Jerzy Borowczaj w rozmowie z serwisem wPolityce.pl odniósł się do decyzji jego ugrupowannia ws. Funduszu Odbudowy. Zapytany, jak w tej sprawie zagłosuje PO, odparł: " Tak czy owak te pieniądze będą".

"Trzeba to poprzeć"

Poseł wspomniał o dzisiejszej Radzie Krajowej PO na której - jak podkreślił - zamierza posłuchać, co na ten temat wiedzą "mądrzejsi" od niego. – Wszyscy oprócz Ziobry są za Funduszem Odbudowy. On mówi, że nie wolno brać tych pieniędzy, bo to pożyczka na 30 lat. Ja jednak uważam, że nie można dopuścić do tego, żebyśmy stracili te pieniądze. Trzeba to poprzeć – oświadczył.

Dopytywany, czy Platforma Obywatelska powinna ostatecznie poprzeć Fundusz w głosowaniu, Borowczak podkreślił, że nie wie czy w pierwszym czy w drugim głosowaniu, ale ostatecznie powinna być "za".

"Bez tych pieniędzy nas nie ma"

Portal wPolityce.pl przypomniał posłowi słowa Borysa Budki, który jeszcze niedawno przekonywał, że Koalicja Obywatelska jest gwarancją tego, że FO będzie poparty w Sejmie.

– Oczywiście padały takie słowa, że będziemy to popierać, bo te pieniądze są potrzebne. Ja też tak uważam - bez tych pieniędzy nas nie ma. Natomiast trzeba się zastanowić, jak to zapisać, żeby była gwarancja, że te pieniądze nie pójdą na zmarnowanie, na jakieś CPK, elektrownię w Ostrołęce – stwierdził Jerzy Borowczak.

Spotkanie premier – Lewica

We wtorek doszło do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami Lewicy. Rozmowy dotyczyły Krajowego Planu Odbudowy. Jak poinformowały obie strony rozmów, w czasie spotkania udało się dojść do porozumienia. Udział posłów Lewicy w rozmowach z rządem wywołał lawinę krytyki ze strony m.in. Koalicji Obywatelskiej i PSL, które oskarżają Lewicę o zburzenie jedności opozycyjnej w tej sprawie.

