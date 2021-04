"Durna demonstracja". Warzecha o uchwale wałbrzyskich radnych

Miejscy radni zwrócili się też w czwartek z apelem do ministra zdrowia o wpisanie COVID-19 na listę chorób zakaźnych, objętym obowiązkiem szczepień ochronnych.

Z inicjatywą uchwały o wprowadzenie obowiązkowych szczepień dla dorosłych mieszkańców Wałbrzycha i osób pracujących w mieście wystąpił do rady miejskiej prezydent Wałbrzycha i jednocześnie lekarz Roman Szełemej. Za przyjęciem uchwały głosowało w czwartek 22 radnych, 3 było przeciw.

Mocny komentarz

Publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha nie ma wątpliwości, że uchwała nie ma podstaw prawnych i zostanie podważona przez każdy sąd. Jego zdaniem inicjatywa to "durna demonstracja".

"W obecnym stanie prawnym każdy sąd uzna bezprawność uchwały rady m. Wałbrzycha, a jeśli kogoś spróbuje się z tego powodu zwolnić, przywróci go każdy sąd pracy. Więc ta uchwała to jakaś durna demonstracja, nic więcej" – napisał red. Warzecha na Twitterze.

twitter

"Jeżeli tego nie zrobimy, umrą kolejni Polacy"

Podczas czwartkowej sesji prezydent Wałbrzycha tłumaczył, że wystąpił z inicjatywą po licznych konsultacjach w gronie wielu środowisk i na podstawie obserwacji programu szczepień w Polsce.

Przypomniał też, że Wałbrzych uruchomił punkt masowych szczepień znacznie wcześniej, niż w innych miastach w Polsce. Szełemej poinformował, że do tej pory w Wałbrzychu zaszczepionych zostało ok. 100 tys. osób. Wskazał jednak, że zaledwie 35-40 proc. tej liczby stanowią mieszkańcy miasta.

– Wiemy, że dostępność szczepionki przeciwko COVID-19 będzie właściwie już pełna za kilkanaście dni. Rząd, samorząd i my wszyscy musimy zadać sobie pytanie, co zrobić, żeby te szczepionki były wykorzystane. Podobnie jak chyba wszyscy lekarze w Polsce widzę doskonale, jak straszną chorobą jest COVID-19, jak wielu wałbrzyszan, Polaków zmarło z jej powodu. Niestety, patrząc na statystyki, jeżeli nie zrobimy jakiegoś niebywałego wysiłku mobilizującego do szczepienia, to do końca roku liczba Polaków, która umrze w wyniku tej choroby osiągnie 100 tys. – podkreślał prezydent dodając, że już dzisiaj z powodu COVID-19 zmarło 60 tys. Polaków.