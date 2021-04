Sawicki o KPO: Nadal nie znamy części kredytowej

Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego był gościem Magdaleny Ogórek na antenie Programu 1 Polskiego Radia. Przypomniał, że zgodnie z konstytucją ratyfikacja Krajowego Planu Odbudowy musi odbyć się kwalifikowaną większością głosów.

– Trzeba postawić sprawę uczciwie i powiedzieć, że to są zobowiązania ponad konstytucyjne, a więc trzeba je ratyfikować, ale większością 2/3 głosów w Sejmie – powiedział.

Były minister rolnictwa wskazał, że KPO wciąż pozostaje w dużej mierze utajniony. – My nadal nie znamy tej części kredytowej – zwrócił uwagę.

"Nie ma potrzeby paktować na boku"

Pytany, dlaczego PSL nie rozmawia na temat unijnego projektu z premierem, odparł, że szef rządu otrzymał już zaproszenie ponad miesiąc temu. – Nie ma potrzeby, żeby paktować na boku. […] To ma być otwarta debata w Sejmie, gdzie pan premier jasno przedstawi cały Krajowy Plan Odbudowy, a nie tylko część dotacyjną i powie, na jakich warunkach zaciągamy tak duże zobowiązania. […] Tak naprawdę zaciągamy kredyt, który może być podobny do kredytów frankowych, bo warunki jego spłaty są niedookreślone – mówił Sawicki.

Sawicki zaznaczył, że w kwestii KPO PSL nie jest ani "hurra-optymistami", ani "krytykami". – My chcemy po prostu rzetelnie o tym porozmawiać i poinformować opinię publiczną, żeby nie była to formuła zaciągnięcia obowiązków w sposób tajny, skryty, gdzieś w kuluarach sejmowych – stwierdził ludowiec.

Spotkanie premiera z Lewicą

Pytany o porozumienie PiS z Lewicą, Sawicki ocenił, że premier powinien rozmawiać z całym parlamentem, a nie tylko z Lewicą. – Lewica bierze współodpowiedzialność z panem premierem za ten projekt – zaznaczył.

We wtorek, 27 kwietnia, doszło do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami Lewicy. Rozmowy dotyczyły Krajowego Planu Odbudowy. Jak poinformowały obie strony rozmów, w czasie spotkania udało się dojść do porozumienia. Udział posłów Lewicy w rozmowach z rządem wywołał lawinę krytyki ze strony m.in. Koalicji Obywatelskiej i PSL, które oskarżają Lewicę o zburzenie jedności opozycyjnej w tej sprawie.

Fundusz Odbudowy

Przypomnijmy, że w ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji ponad 57 mld euro (23,9 mld euro dotacji i 32,3 mld euro pożyczek), ale podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który musi przygotować każde państwo członkowskie. Obecnie decyzja o zwiększeniu zasobów własnych UE, by możliwe było uruchomienie Funduszu Odbudowy wymaga ratyfikacji parlamentów poszczególnych państw.

