Kiedy porozumienie programowe PiS – Kukiz'15? Poseł odpowiada

Poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko był w piątek gościem Jacka Prosinowskiego w "Sednie Sprawy" na antenie Radia Plus. W audycji pojawił się temat rozmów jego formacji z Prawem i Sprawiedliwością na temat porozumienia programowego.

"Jeżeli mamy poprzeć Nowy Ład, to musi być do niego aneks"

– Tych ustaw o których rozmawiamy mamy więcej. Tam jest sprawa konopi, tam są organizacje rolnicze, bezpieczeństwo żywności, rozwiązania gospodarcze – wymieniał Sachajko.

Poseł przyznał, że Kukiz'15 liczy na podpisanie porozumienia z partią rządzącą jeszcze przed Nowym Ładem, aby było zawarte w tym dokumencie. – Jeżeli mamy poprzeć Nowy Ład, to musi być do niego aneks, o którym mówimy – podkreślił i dodał: "Życie to są ciągłe kompromisy, tak jak mąż z żoną się muszą dogadywać, tak i w polityce, dlatego długo trwają te negocjacje".

Parlamentarzysta tłumaczył, że jeśli porozumienie nie zostanie zawarte dwa tygodnie przed Nowym Ładem, nie ma sensu niczego podpisywać.

Kukiz'15 poprze Fundusz Odbudowy? "Są zagrożenia"

Na pytanie, czy Kukiz'15 podjęło już decyzję, jak zagłosuje ws. Funduszu Odbudowy, Sachajko zaprzeczył. Jak podkreślił, nic nie jest jeszcze pewne, ponieważ nie są znane wszystkie jego szczegóły.

Dziennikarz przywołał jeden z ostatnich wywiadów Pawła Kukiza, w którym zadeklarował poparcie dla FO. – Słuchałem. Mówił za siebie. Spotkamy się wcześniej i przedyskutujemy ten temat, bo to wielka szansa dla Polski – odparł. Poseł przyznał, że z Funduszem wiążą się także zagrożenia, które także trzeba rozważyć. – Mam nadzieję, że pan premier te uwagi, zagrożenia rozwieje. Napisałem interpelację, zapytałem o te zagrożenia, koszty, podatki i liczę, że otrzymam na nią odpowiedź i będziemy wiedzieli o czym rozmawiamy – dodał Sachajko.

