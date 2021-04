"To będzie pierwszy taki Sejm w historii". Szef klubu KO o "pisowskim walcu"

W najbliższy wtorek, 4 maja, odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu, podzas którego posłowie zajmą się kwestią ratyfikacji unijnej decyzji dotyczącej Funduszu Odbudowy. O tym, w jaki sposób ma się odbyć przyjęcie tego dokumentu mówili na piątkowej konferencji prasowej posłowie Koalicji Obywatelskiej.

"Nie byłoby tego Sejmu 4 maja, gdyby nie decyzja Lewicy"

Szef klubu KO Cezary Tomczyk przekazał, że podczas czwartkowego Konwentu Seniorów marszałek Sejmu Elżbieta Witek zdecydowała, że "nie będzie debaty, że Sejm będzie przeprowadzony na tabletach, że nie będzie można głosować na sali sejmowej w sposób do tej pory przewidziany, czyli kartami, że Sejm będzie zrobiony w jakiś inny sposób". – I nie jest to przypadek – stwierdził polityk.

Poseł podkreślił, że będzie to "pierwszy Sejm w historii, który ma się odbyć w tak ważnej sprawie, w sprawie tak ważnego głosowania bez debaty, tylko z wystąpieniami klubowymi, a wszyscy posłowie mają głosować na tabletach". Tomczyk wskazał winnego takiego obrotu spraw. – Ten walec pisowski został uruchomiony po decyzji klubu Lewicy. To wszyscy wiemy – stwierdził, dodając, że przyszedł czas na refleksję. – Dzisiaj wszyscy widzą do czego to doprowadziło. Nie byłoby tego Sejmu 4 maja, gdyby nie decyzja Lewicy – ocenił.

"Ta uchwała jest kluczowa"

Z kolei Marcin Kierwiński poinformował, że wraz z Polskim Stronnictwem Ludowym Koalicja Obywatelska złoży do marszałek Sejmu uchwałę, w myśl której zgodę na ratyfikację FO może wyrazić Sejm większością kwalifikowaną 2/3 głosów. – Ta uchwała jest kluczowa i jest po konsultacjach z PSL. Tę uchwałę składamy razem – oświadczył.

