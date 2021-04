"Jego partnerka jest gotowa zabić". Środa nie przebiera w słowach w ataku na Lewicę

Nie cichnie krytyka ze strony środowisk nieprzychylnych Prawu i Sprawiedliwości pod adresem Lewicy. Chodzi o porozumienie jakie posłowie tego ugrupowania zawarli z rządem ws. Krajowego Planu Odbudowy. Głos w sprawie postanowiła zabrać Magdalena Środa.

"Żenujące, sztuczne i bez sensu"

"Mamy nowe znaczenie polityki tożsamości; chodzi o tożsamość partyjną" – zaczęła swój wpis filozof. Jak podkreśliła, Lewica gotowa jest pójść do piekła, byleby ludzie docenili oryginalność jej pomysłów.

"Czarzasty latami czekał na to, by zaistnieć, jego partnerka jest gotowa zabić (wszystkie kobiety) byleby tylko jej facet zyskał uznanie, wpisy Biedronia (o trosce o dobro Polaków) - żenujące, sztuczne, bez sensu jak ostatnio cała kariera tego polityka" – czytamy dalej we wpisie Magdaleny Środy w mediach społecznościowych. Ostatniemu koalicjantowi z Lewicy też się oberwało. "Partia Razem jak zawsze Osobno" – oceniła.

Filozof kończy swój wpis stwierdzeniem, że "wszyscy dali się kupić Kaczyńskiemu". Nie wyklucza, że będą jego przyszłym koalicjantem, "byleby tylko zachować własną 'tożsamość'".

"Lewico (prawdziwa) gdzie jesteś?? No bo przecież nie przy PiSie" – pyta na zakończenie Środa.

Spotkanie premier – Lewica

We wtorek doszło do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami Lewicy. Rozmowy dotyczyły Krajowego Planu Odbudowy. Jak poinformowały obie strony rozmów, w czasie spotkania udało się dojść do porozumienia. Udział posłów Lewicy w rozmowach z rządem wywołał lawinę krytyki ze strony m.in. Koalicji Obywatelskiej i PSL, które oskarżają Lewicę o zburzenie jedności opozycyjnej w tej sprawie.

