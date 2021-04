Poseł Lewicy przeciwko liderom. Ujawnia, jak zdecydowano o porozumieniu z PiS

W rozmowie z Andrzejem Stankiewiczem w programie "Onet Rano" Rozenek odniósł się do porozumienia zawartego między Lewicą a rządem ws. Funduszu Odbudowy. Poseł przyznał, że ma pretensje bo decyzja w tej sprawie nie została skonsultowana.

– Mam pretensje do swoich liderów i wyraziłem je wczoraj na klubie. Mam pretensje też o to, że decyzja o rozmowach z PiS nie uzyskała aprobaty żadnego gremium statutowego ani regulaminowego. Decyzję podjęli liderzy bez porozumienia z resztą klubu. Nie powinno tak być – ocenił.

"PiS powinno być objęte kordonem sanitarnym"

Poseł Lewicy przyznał, że jest "przeciwny siadaniu do stołu z pisowcami". – Szczególnie w siadaniu do stołu w takiej formule, jakiś tajnych negocjacji wyłącznie między PiS a Lewicą. Uważam, że PiS powinno być objęte kordonem sanitarnym jako partia, która niszczy polską demokrację – wskazał.

Rozenek podkreślił, że czym innym jest poparcie dla Funduszu Odbudowy, który "jest potrzebny", a "czymś innym siadanie do stołu negocjacyjnego po kryjomu, bez reszty opozycji, z ludźmi, którzy doprowadzili do ogromnego nieszczęścia Polski". W ocenie parlamentarzysty, błędy w sprawie Funduszu popełniła cała opozycja. Wskazał też tego, od którego błędy się zaczęły. – Nieszczęście zaczęło się od pomysłu Borysa Budki, który uznał, że przy okazji głosowania za Funduszem Odbudowy jest w stanie obalić rząd PiS. To był pomysł nieracjonalny i nieoparty na faktach – ocenił.

Spotkanie premier – Lewica

We wtorek doszło do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami Lewicy. Rozmowy dotyczyły Krajowego Planu Odbudowy. Jak poinformowały obie strony rozmów, w czasie spotkania udało się dojść do porozumienia. Udział posłów Lewicy w rozmowach z rządem wywołał lawinę krytyki ze strony m.in. Koalicji Obywatelskiej i PSL, które oskarżają Lewicę o zburzenie jedności opozycyjnej w tej sprawie.

