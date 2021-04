"Iskry lecą na korytarzach i drzwi trzaskają". Żukowska o konflikcie z KO i PSL

Była rzeczniczka Sojuszu Lewicy Demokratycznej Anna Maria Żukowska była gościem Wojciecha Biedronia na antenie telewizji wPolsce. Posłanka odniosła się do reakcji Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na porozumienie zawarte przez Lewicę z rządem ws. Krajowego Planu Odbudowy. Przypomnijmy, że pod adresem Lewicy posypała się krytyka, a jej liderów oskarżono od zdradę opozycji.

Czytaj też:

"Jeszcze w lutym nikomu by to nie przyszło do głowy". Budka uderza w Lewicę

"Nie jest tak, że tylko PO ma prawo prowadzić niezależną politykę"

– Iskry lecą na korytarzach i drzwi trzaskają, ale mam nadzieję, że to się uspokoi – przyznała Żukowska. Jak podkreśliła, okazało się, że to nie jest tak, że tylko Platforma Obywatelska ma prawo prowadzić niezależną politykę, a Lewica może mniej. – My zawsze byliśmy partią prounijną i kierowaliśmy się racją stanu – oświadczyła.

Posłanka SLD zapowiedziała, że Lewica nie zmieni zdania w kwestii Krajowego Planu Odbudowy. – Jesteśmy partią, która jest konsekwentna. (…). To nie jest tak, ze w grudniu uważaliśmy, że te pieniądze są potrzebne, a teraz będziemy przekonywać, że przeciwnie. To jest kwestia Planu Marshalla XXI wieku – wskazała.

Czytaj też:

Poseł Lewicy przeciwko liderom. Ujawnia, jak zdecydowano o porozumieniu z PiS

Spotkanie premier – Lewica

We wtorek doszło do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami Lewicy. Rozmowy dotyczyły Krajowego Planu Odbudowy. Jak poinformowały obie strony rozmów, w czasie spotkania udało się dojść do porozumienia. Udział posłów Lewicy w rozmowach z rządem wywołał lawinę krytyki ze strony m.in. Koalicji Obywatelskiej i PSL, które oskarżają Lewicę o zburzenie jedności opozycyjnej w tej sprawie.

Czytaj też:

"Dlaczego Pani bezczelnie kłamie?", "chyba ktoś oszalał". Awantura po słowach dziennikarkiCzytaj też:

"Jego partnerka jest gotowa zabić". Środa nie przebiera w słowach w ataku na Lewicę