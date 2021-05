Wybór po europejsku

Ilekroć tutejsza opozycja zawyje o pomoc w walce z „reżimem”, tylekroć, jak dobrze ułożony ratlerek, odzywa się jakiś Timmermans albo Rutte, albo któryś z ministrów czy deputowanych, by pouczyć Polaków, co to znaczy europejska praworządność, szacunek dla konstytucji (mówiąc nawiasem, w Holandii w ogóle nie ma Trybunału Konstytucyjnego, tamtejsi politycy potrafią nadzorować się sami – tak głęboko mają praworządność we krwi!), no i oczywiście wolność słowa.