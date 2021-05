Nie wystarczyłoby nie kraść

Ustaliłem ambitny cel: by przeżyło 100 tys. ludzi więcej, niż przeżyło ich pod opieką państwa. Zatem co powinni byli zrobić pan prezydent, pan premier oraz liczni ministrowie tego „rządu”? Cóż… Główne hasło „dobrej zmiany” brzmiało: „Wystarczy nie kraść”. To dobry punkt wyjścia, eliminujący zakupy maseczek, respiratorów... wreszcie i szczepionek (o których na końcu). Niestety, absolutnie niewystarczający. Nie wystarczy nie kraść. Trzeba było jeszcze NIE robić wielu innych rzeczy.