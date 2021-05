17. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Rafał Trzaskowski komentuje

Rafał Trzaskowski w swoim facebookowym wpisie wskazał na wymierne korzyści z przystąpienia Polski do Unii. "Smutne, wąskie, podziurawione 'polskie drogi', które wspominamy jak ponury sen zostały zastąpione przez tysiące kilometrów nowoczesnych, równych dróg lokalnych, ekspresowych czy autostrad" – napisał.

Prezydent Warszawy zaznaczył jednocześnie, że UE nie można postrzegać wyłącznie w kategoriach "skarbonki". "To nie tylko potężny, wspólny mechanizm gospodarczy. To przede wszystkim wspólnota wartości. (...) Logikę wciąż nawracających wojen zastąpiła logika dialogu i współpracy. Z dzisiejszej perspektywy wydaje się to tak oczywiste, ale jeszcze dla naszych rodziców czy dziadków to absolutny fenomen" – wskazał.

"Możemy i powinniśmy wpływać na kształt Unii. Nie przez tupanie nóżką, groźby kolejnego weta, ale przez nowe pomysły, pozytywne inicjatywy" – zadeklarował polityk.

"Czeka nas odbudowa po kryzysie związanym z koronawirusem. Miliardy euro, które zostaną uruchomione także w Polsce, aby odbudowywać gospodarkę po wielomiesięcznych perturbacjach spowodowanych wirusem i związanymi z nim obostrzeniami czy lockdownami. Nie możemy pozwolić, by ta szansa została zmarnowana" – skomentował Trzaskowski.

"Każda zima się kiedyś kończy"

W swoim wpisie Rafał Trzaskowski nie szczędził gorzkich słów pod adresem obozu rządzącego. "Od kilku lat Polską kieruje ekipa, która Europy nie rozumie i nie potrafi w niej funkcjonować. Zmiana jest konieczna tym bardziej, że przed nami kolejny ważny moment. Być może na miarę tego, gdy wchodziliśmy do Unii" – ostrzegł polityk.

"Ale skoro tyle potrafiliśmy przejść i pokonać tyle przeciwności, żeby 17 lat temu wejść do Unii, to jestem przekonany, że i tym razem nam się uda. Bo każda zima kiedyś się wreszcie kończy" – spuentował swój wpis prezydent Warszawy.

Czytaj też:

KO chce przełożenia ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Trzaskowski zapowiada wniosekCzytaj też:

Trzaskowski: Dlatego bankrutuje polityka PiS-u