"Miejsce tego cyrku jest w wariatkowie". Wildstein: Każdy sensowny człowiek już to widzi

"Jestem pod wrażeniem tego, co zrobiła lewica. Furii, jaką wywołała w PO. Dzisiejsza okładka Lisa. Sikorski bredzący o pakcie Ribbentrop-Mołotow. Wycia Budki" – napisał na Twitterze dziennikarz. Wildstein dodał, mamy do czynienia z taką eskalacja "nienawiści i szaleństwa", która powoduje, że "każdy sensowny człowiek już widzi, że miejsce tego cyrku jest w wariatkowie".

Czytaj też:

"Jeszcze w lutym nikomu by to nie przyszło do głowy". Budka uderza w Lewicę

Atak na Lewicę po porozumieniu z rządem

We wtorek doszło do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami Lewicy. Rozmowy dotyczyły Krajowego Planu Odbudowy. Jak poinformowały obie strony rozmów, w czasie spotkania udało się dojść do porozumienia. Udział posłów Lewicy w rozmowach z rządem wywołał lawinę krytyki ze strony m.in. Koalicji Obywatelskiej i PSL, które oskarżają Lewicę o zburzenie jedności opozycyjnej w tej sprawie.

Okładka nowego "Newsweeka"

Do krytyki tej przyłączyły się krytyczne wobec Prawa i Sprawiedliwości media, czego obrazem jest okładka najnowszego "Newsweeka". Prezentując ją na Twitterze redaktor naczelny tego tygodnika, napisał: "Z okazji 1 maja już dziś okładka najnowszego Newsweeka. A w nim kulisy rozmów lewicy z PiS". "Dlaczego lewica przehandlowała tradycję, honor, idee i wartości za mgliste obietnice od oszustów i kłamców?" – dodał Tomasz Lis.

twitter

"Dziennikarskie dno"

Internauci natychmiast zauważyli, że zamieszczone na okładce zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego, Włodzimierza Czarzastego i Adriana Zandberga nawiązuje do propagandowego portretu Karola Marksa, Friedricha Engelsa i Włodzimierza Lenina. Pod wpisem Lisa pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy.

"Panie redaktorze, okładka fatalna. Naprawdę warto rozkręcać nienawiść na ludzi? Takie dziennikarstwo to dno. Można i warto inaczej. Proszę to przemyśleć" – czytamy w jednym z nich. "Nie rozumiem tylko, po co teraz dorzucać do pieca? Za mało już padło słów? Czy naprawdę nie da się w Polsce funkcjonować bez permanentnego konfliktu wszystkich z wszystkimi?" – napisał inny z użytkowników Twittera.

Czytaj też:

"Dlaczego Pani bezczelnie kłamie?", "chyba ktoś oszalał". Awantura po słowach dziennikarkiCzytaj też:

Poseł Lewicy przeciwko liderom. Ujawnia, jak zdecydowano o porozumieniu z PiS