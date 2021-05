Morawiecki w Wilnie: Niestety, trzeba to mocno powiedzieć

– Nie ma jednego przepisu na idealne relacje dwustronne, ale jest wiele wspólnych interesów, które mogą je umacniać. Polska i Litwa ma tak wiele wspólnych interesów w tej części świata, że aż dziw, że dopiero w ostatnich kilku latach ta współpraca układa się naprawdę tak bardzo dobrze – stwierdził szef rządu po spotkaniu z premier Litwy Ingridą Simonyte.

Morawiecki powiedział, że jego niedzielna wizyta w Wilnie miała z jednej strony charakter celebracji 230. rocznicy Konstytucji 3 maja, a z drugiej dotyczyła konkretnych tematów związanych z dalszą współpracą polsko-litewską.

Morawiecki o sytuacji na Wschodzie

– Paleta barw tej współpracy jest bardzo bogata. To tematy współpracy handlowej, energetycznej, ekonomicznej, ale przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa oraz dalszego przybliżania naszych dwóch narodów. Na każdym polu wspólnym mianownikiem tej współpracy niech będzie właśnie bezpieczeństwo naszych dwóch państw – podkreślił.

Premier zwrócił uwagę na wspólną historię Polski i Litwy na przestrzeni wieków. – Widzimy, co się dzieje na Białorusi i na Ukrainie. Rozmawialiśmy z panią premier o tych tematach bardzo wnikliwie, ponieważ to nasze bezpośrednie sąsiedztwo, ale to również obszar szczególnie wrażliwy z punktu widzenia – niestety, trzeba to mocno powiedzieć – imperialistycznej polityki rosyjskiej. Dlatego wspieramy Ukrainę i Białoruś w ich walce o demokrację i wolność – oświadczył Morawiecki.

NATO i UE

Dodał, że poprawa sytuacji na Wschodzie jest "miarą naszego realizmu i dlatego kontekst NATO i UE jest tutaj absolutnie pierwszoplanowy". – Twardo stoimy na bazie obrony zasad prawa międzynarodowego i stabilności oraz integralności państw w tej części Europy i w ogóle na świecie – zaznaczył.

Premier złożył Polakom mieszkającym na Litwie i poza granicami naszego kraju najlepsze życzenia z okazji przypadającego 2 maja Święta Flagi RP i Dnia Polaków i Polonii za Granicą. – Polska jest z wami, ale Polska na pewno jest również w was. Wszędzie tam, gdzie bije polskie serce, tam jest cząstka Polski. Niech te gorzkie lekcje historii, które są za nami, umocnią nas w lepszej współpracy z naszymi sąsiadami – powiedział Morawiecki.

