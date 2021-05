"Nie udawaj niezależnego dziennikarza". Ogórek reaguje na atak na prezydenta Dudę

Spięcie pomiędzy dziennikarką a byłym redaktorem naczelnym "Dziennika Zachodniego" dotyczyło wpisu prezydenta Dudy z okazji 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. Doszło w nim do przejęzyczenia, co szybko zostało wytknięte przez część internautów. Jednym z nich była Marek Twaróg.

Wpis prezydenta

Z okazji okrągłej rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego prezydent Andrzej Duda zamieścił na Twitterze okolicznościowy wpis. W treść tweeta wkradła się nieścisłość. Prezydent pomylił "insurekcję" z "rezurekcją".

"Dziś 100. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego - rezurekcji zwycięskiej, która dzięki odwadze, determinacji i bohaterstwu Polaków mieszkających na Śląsku, przyniosła odradzającej się Rzeczypospolitej niezwykle ważną, bo silną przemysłowo część Górnego Śląska. »Tobie Polsko«” – napisał prezydent.

Na wpis głowy państwa zareagował Marek Twaróg, były redaktor naczelny "Dziennika Zachodniego". Zmiany w gazecie to pokłosie decyzji o przejęciu wydawnictwa Polska Press przez koncern PKN Orlen. Od tego czasu w medialnej spółce zachodzą powolne zmiany personalne m.in. w połowie kwietnia nowym prezesem wydawnictwa Polska Press został Marcin Dec.

Dziennikarz zakpił z pomyłki prezydenta stwierdzając, że Andrzej Duda "nie zna" języka polskiego.

"Nie zna polskiego, to wytłumaczy, co dziś na moim Śląsku. #rezurekcja #Śląsk" – napisał Twaróg.

Kilka godzin po pierwszym wpisie prezydent odniósł się do swojej wpadki.

"Oczywiście, macie rację: III Powstanie Śląskie to była insurekcja, która doprowadziła do „rezurekcji” Górnego Śląska dla Rzeczypospolitej (dla dociekliwych: resurrectio - zmartwychwstanie). I dzisiaj właśnie jest 100. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego. Chwała Bohaterom!" – napisał ponownie na Twitterze prezydent.

Mocna odpowiedź Ogórek

Do wpisy dziennikarza odniosła się współprowadząca program "W kontrze" w TVP Info. Magdalena Ogórek w ostrych słowach odpowiedziała Twarogowi wzywając go do uszanowania rocznicy wydarzenia.

"Na jakim Twoim? Zamroczyło Was w tym D. Zach do końca? Masz wyłączność na Śląsk? Plujesz od lat jadem na rząd, to sobie pluj, ale nie udawaj nagle niezależnego dziennikarza. A Śląsk jest tak Twój jak i mój. Uszanuj rocznicę!" – napisała dziennikarka.

