Porozumienie rządu z Lewicą. Giertych przedstawia osobliwą teorię

We wtorek rząd osiągnął porozumienie z politykami Lewicy w sprawie poparcia dla Krajowego Planu Odbudowy. W zamian za uwzględnienie 6 postulatów przedstawionych przez Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia w ostatecznej wersji KPO, posłowie lewicy zagłosują za przyjęciem Planu.

Przypomnijmy, że w ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji ponad 57 mld euro (23,9 mld euro dotacji i 32,3 mld euro pożyczek), ale podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który musi przygotować każde państwo członkowskie. Obecnie decyzja o zwiększeniu zasobów własnych UE, by możliwe było uruchomienie Funduszu Odbudowy wymaga ratyfikacji parlamentów poszczególnych państw.

Decyzja o porozumieniu z rządem wywołała wściekłość w szeregach Koalicji Obywatelskiej i środowisk ją popierających. Politycy partii Borysa Budki zarzucili swoim sejmowym kolegom zdradę, wsparcie rozdartej kryzysem Zjednoczonej Prawicy, a nawet negocjowanie z "terrorystami".

Tymczasem politycy Zjednoczonej Prawicy podkreślają, że porozumienie było konieczne, aby zaistniała możliwość pozyskania ogromnych środków na wsparcia polskiej gospodarki po pandemii koronawirusa. Wielu komentatorów podkreśla, że zamieszanie wokół KPO może stać się dla Platformy gwoździem do politycznej trumny.

W podobnym tonie wypowiadał się w czwartek w TVN24 Michał Wójcik. Zdaniem polityka Solidarnej Polski Borys Budka może wkrótce stracić stanowisko przewodniczącego PO.



Osobliwa teoria Giertycha

Tymczasem mecenas Roman Giertych podzielił sie w mediach społecznościowych swoją teorią dotyczącą kulis porozumienia między rządem a Lewicą. Jego zdaniem zaangażowane mogą być w to rosyjskie służby specjalne.

"Uważam, że sojusz Lewicy z PiS mógł być zainspirowany przez służby. Rosyjskie" – napisał Giertych.

