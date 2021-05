Zandberg potwierdza. Lewica poprze ratyfikację Funduszu Odbudowy

Po potwierdzeniu że KPO został przesłany do Komisji Europejskiej – we wtorek poprzemy ratyfikację – zapowiedział Adrian Zandberg. Informację podała na Twitterze Polska Agencja Prasowa.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu doszło do porozumienia rządu z klubem Lewicy. Strona rządowa zadeklarowała włączenie do KPO postulatów Lewicy – wśród nich obietnicy przekazania 30 proc. środków z KPO dla samorządów oraz budowy 75 tys. tanich mieszkań na wynajem.

Koniec prac nad KPO

– W piątek Rada Ministrów przyjęła ten projekt, został przesłany jeszcze w formie roboczej, a dzisiaj zakończyliśmy już proces składania Krajowego Planu Odbudowy w Komisji Europejskiej – powiedział Piotr Müller podczas konferencji prasowej.

– Krajowy Plan Odbudowy został oficjalnie wysłany do Komisji Europejskiej i jest dokumentem zamkniętym, nie podlega żadnej weryfikacji, dlatego odwlekanie ratyfikacji Funduszu Odbudowy jest nieuzasadnione – wskazał wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

W południe odbyło się spotkanie z przedstawicielami KE ws. Krajowego Planu Odbudowy. – Przedyskutowaliśmy szczegóły, które w planie są zawarte i mniej więcej chwilę przed 15 wysłaliśmy oficjalnie nasz Krajowy Plan Odbudowy – przekazał wiceminister.

We wtorek, 4 maja, na dodatkowym posiedzeniu Sejmu odbędzie się głosowanie w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, który musi przygotować każde państwo członkowskie UE i przesłać go do Komisji Europejskiej. KPO jest podstawą do sięgnięcia po środki z unijnego Funduszu Odbudowy, z którego Polska ma otrzymać 58 mld euro.

Czytaj też:

Finalna wersja KPO została przesłana do Komisji Europejskiej