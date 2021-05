Libicki podjął decyzję ws. kandydatury Wróblewskiego na RPO

Odkąd Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło kandydaturę Bartłomieja Wróblewskiego na RPO, senator PSL nie wykluczał jej poparcia. Po pierwszej informacji w tej sprawie, Libicki miał nawet otrzymywać groźby. – Kiedy po raz pierwszy powiedziałem, że się waham, zaczęli niektórzy nazywać mnie "Kałużą". Mówię głośno, że zgłaszam tego typu wątpliwości. Nawet gdybym zdecydowałbym się głosować na Wróblewskiego, to z rąk PiS-u nie przyjmę żadnego stanowiska – zapewniał Jan Filip Libicki w jednym z wywiadów dla Polsat News. – Gdybym chciał to zrobić, to dawno zostałbym marszałkiem Senatu, co proponował mi pan Terlecki oraz wysłannicy liderów koalicyjnych PiS – dodawał.

"Wstrzymam się od głosu"

We wtorek senator poinformował, jaką podjął decyzję w tej sprawie. – Wstrzymam się od głosu w sprawie Bartłomieja Wróblewskiego na RPO – zapowiedział w porannej rozmowie RMF FM.

Kto jego zdaniem mógłby zatem zostać następcą Adama Bodnara, jeśli kandydat PiS nie uzyska poparcia w Senacie? – Pojawia się kandydatura pani senator Staroń, która - jak rozumiem - mogłaby być wskazana przez wicepremiera Gowina – powiedział gość RMF FM i dodał: "Jeśli zostanie zaakceptowana przez Sejm, to zachowam się tak jak zarekomenduje to PSL".

Czytaj też:

Kto kolejnym kandydatem na RPO? Poseł Porozumienia wskazuje nazwisko

Wróblewski z poparciem Sejmu

15 kwietnia Sejm wybrał Bartłomieja Wróblewskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich. Poseł PiS uzyskał 240 głosów, przy 201 przeciw i 11 wstrzymujących się. Jego kandydatura musi jeszcze przejść w Senacie, gdzie większość ma opozycja. Jej przedstawiciele zapewniają, że Wróblewski nie ma szans na poparcie i przepadnie w głosowaniu.

Od 2015 roku funkcję RPO pełni Adam Bodnar. Choć jego kadencja upłynęła we wrześniu 2020 roku, parlament do tej pory nie wybrał jego następcy.

Kim jest Bartłomiej Wróblewski?

Bartłomiej Wróblewski to nauczyciel akademicki i prawnik specjalizujący się w prawie konstytucyjnym. Jest posłem na Sejm VIII i IX kadencji. Mandat uzyskał z okręgu nr 39 (Poznań). Jest zdobywcą Korony Ziemi.

Ukończył w 2000 studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2003 uzyskał magisterium z prawa porównawczego, kończąc studia podyplomowe na Reńskim Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn. Kształcił się także w zakresie europejskiego prawa wspólnotowego na Uniwersytecie Ottona i Fryderyka w Bambergu. Odbywał staże naukowe w Strasburgu i Berlinie.

Wróblewski prowadził kilkanaście punktów bezpłatnej pomocy prawnej na terenie Poznania i powiatu poznańskiego. Był sprawozdawcą przedłożonego przez prezydenta RP projektu ustawy dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W 2017 opracował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy antyaborcyjnej w części dotyczącej aborcji ze względu na poważne wady płodu. Jesienią 2020 roku był jednym z posłów prezentujących wniosek podczas rozprawy przed TK. Ostatecznie Trybunał uznał, że tzw. aborcja eugeniczna jest niezgodna z konstytucją.

Czytaj też:

Wróblewski przekona opozycję? "Skieruję oficjalne pismo do Grodzkiego"Czytaj też:

Wróblewski: Chciałbym Ikonowicza na swojego zastępcę