Prezydent Duda: Byłoby grzechem dzisiaj tę szansę porzucić

Andrzej Duda spotkał się we wtorek z prezydent Estonii. Kersti Kaljulaid przybyła do Polski na oficjalne zaproszenie polskiego przywódcy. Podczas rozmów obojga polityków poruszono m.in. kwestię bieżącej współpracy gospodarczej między oboma krajami. Ważnym punktem spotkania była także dyskusja dotycząca bezpieczeństwa w regionie. Oboje przywódcy rozmawiali o projekcie Nord Stream 2 oraz o trudnej sytuacji na Białorusi i Ukrainie.

Po spotkaniu prezydenci Polski oraz Estonii wygłosili oświadczenie dla mediów. Andrzej Duda zabrał głos w sprawie wtorkowego głosowania w Sejmie nad przyjęciem ustawy o ratyfikacji unijnego Funduszu Odbudowy. Polski prezydent przekonywał, że jest to szansa, z której nie można nie skorzystać.

Duda: Idźmy w tym kierunku

– Jeżeli ktoś zadaje pytanie: chcemy skorzystać z tej szansy czy nie chcemy skorzystać z tej szansy, to odpowiedź ekspertów, z którymi się spotkałem, była jednoznaczna. Byłoby grzechem dzisiaj tę szansę porzucić i z niej nie skorzystać i odpowiedzialnością przed przyszłymi pokoleniami – powiedział Andrzej Duda.

Nawiązując do wydarzeń z przeszłości związanych z odrzuceniem przez komunistyczny rząd PRL planu Marshalla, prezydent stwierdził, że Polska jest "państwem suwerennym, niepodległym, które samo o sobie decyduje" i to polskie władze będą decydować o tym, czy sięgnąć po unijne środki.

Andrzej Duda jednoznacznie wyraził swoje poparcie dla Funduszu Odbudowy.

– Niech ta decyzja będzie na tak. Idźmy w tym kierunku, róbmy wszystko, co możliwe, żeby w jak największym stopniu stworzyć warunki do tego, by Polska miała te możliwości rozwojowe, by polscy przedsiębiorcy mieli te możliwości rozwojowe, by polskie rodziny miały tę możliwość podnoszenia swojej jakości życia także i na przyszłość czy wreszcie jako cały kraj żebyśmy mogli wrócić na ścieżkę dynamicznego rozwoju – stwierdził prezydent.

Krajowy Plan Odbudowy

Andrzej Duda zabrał także głos w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, czyli swoistej "mapy drogowej" wydatkowania pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy. Zdaniem prezydenta, chociaż w sprawach takiej wagi "zawsze będą jakieś głosy, które tutaj będą zgłaszały wątpliwości", to jednak pełna odpowiedzialność za KPO spada na rząd i premiera.

– Z tego będą na zasadach demokratycznych rozliczeni. Pamiętajmy o tym, że w Polsce za dwa lata będą wybory i między innymi z tego, w jaki sposób został skonstruowany KPO, w jaki sposób ten plan realizowany, czy te środki były i czy wykorzystywano je dobrze i w sposób optymalny, to na pewno będzie przedmiotem dyskusji w czasie nadchodzącej kampanii wyborczej parlamentarnej – powiedział prezydent.

– Wierzę w to, że wyjdą z tej próby obronną ręką i że ten instrument, który stworzą, będzie najlepszy w ich przekonaniu z możliwych do tego, żeby właśnie polskiej gospodarce pomóc i żebyśmy wrócili jak najszybciej na drogę jak najbardziej dynamicznego rozwoju – dodał Duda.

