Rusin apeluje do opozycji: Wyszarpcie to tak, jak "Solidarność"!

Tym razem znana z politycznego zaangażowania gwiazda zapozowała na tle lazurowego morza z egzemplarzem konstytucji w dłoniach. "Tańce na grobie Konstutucji i Krajowy Program Odbudowy (KPO) czyli nie dajmy się oszukać PIS-owi!" – tak Rusin rozpoczyna wpis na Instagramie.

Rusin jest pewna, że PiS oszuka Polaków

Nawiązując do obchodzonego wczoraj Święta Konstytucji 3 Maja, celebrytka krytykuje PiS, który jej zdaniem obecną konstytucję łamie.

Dalej Kinga Rusin przechodzi do kwestii ratyfikacji przez Sejm ustawy o zwiększeniu zasobów własnych. Ratyfikacja decyzji liderów UE z grudnia ubiegłego roku przez wszystkie kraje członkowskie Unii jest konieczna do uruchomienia środków z Funduszu Odbudowy. Polska – w ramach budżetu UE na lata 2021-20217 oraz Krajowego Planu Odbudowy – ma otrzymać 770 mld zł.

Zdanie byłej dziennikarki TVN, PiS chce oszukać Polaków. "Dziś czeka nas kolejna odsłona w teatrze absurdu czyli głosowanie w Sejmie nad Krajowym Programem Odbudowy - o odbudowie finansowanej z europejskiej kasy będą mówić ci, którzy niszczą, kradną, wsadzają beztalencia na najwyższe stołki i... plują na Unię („wyimaginowana wspólnota”, która, zdaniem Kaczyńskiego jest „na drodze do upadku”)" – wskazuje Rusin.

Prezenterka przewiduje, co z pieniędzmi z KPO zrobi rząd: "PIS przesunie do finansowanego przez Unię „programu odbudowy” projekty do tej pory ujęte w budżecie. Uwolnione w ten sposób środki Skarbu Państwa, wyda na swoje cele np. na TVP czy dla innych „Rydzyków”, dzięki którym zagwarantuje sobie propagandę i zwycięstwo w kolejnych wyborach. W międzyczasie polski Trybunał NIEkonstytucyjny uzna, że prawo europejskie nie ma prymatu nad polskim i z europejskiej kontroli praworządności będą nici (odpowiedzialna za to głosowanie w pseudo TK Pawłowicz sprytnie przesunęła jego termin na połowę maja, licząc na to, że do tego czasu PiS z poparciem lewicy przegłosuje KPO)".

"Zabezpieczmy się skutecznie"

Celebrytka apeluje do opozycji, aby ta głosowała za ratyfikacją Funduszu Odbudowy tylko pod warunkiem spełnienia konkretnych żądań.

"Dlatego zabezpieczmy się skutecznie!!! Żądajmy tego głośno od tych, którzy reprezentują nas w parlamencie. Politycy opozycji, nie wierzcie PISowi! Pamiętajcie, kto co naprawdę robił w przeszłości i nie dajcie się zwieść sprytnym, zakłamanym, pisowskim aktorom, którzy trąbiąc o odbudowie chcą zapewnić sobie władzę i dostęp do koryta na następne długie lata. Wszyscy chcemy tych pieniędzy dla Polski. Ale głosujcie za Krajowym Programem Odbudowy (KPO) tylko wtedy gdy PIS zgodzi się na zabezpieczenia dla demokracji, praworządności, praw człowieka, praw kobiet, praw mniejszości! To jest możliwe! Odsuńcie głosowanie. Wyszarpcie to tak, jak Solidarność wyszarpała od komunistów Porozumienia Sierpniowe w 1980r." – nawołuje Rusin.

