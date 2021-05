Na czym polega "zachęta" do szczepienia na koronawirusa? Zaskakujące słowa Kosiniaka-Kamysza

Przymus to jest, jakby cię policja doprowadziła do szczepienia, a to jest zachęta – zaszczepisz się, to będziesz miał możliwość korzystania z de facto normalnego życia – uważa Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wypowiedź lidera ludowców na temat ewentualnego wprowadzeni w Polsce "paszportów covidowych" padła podczas jego rozmowy z Bogdanem Rymanowskim na antenie Polsat News. "Koronawirus sprawdza, kim jesteśmy" Fragment nagrania zawierającego słowa Kosiniaka-Kamysza szybko rozszedł się po sieci. Na swoim profilu udostępnił go m.in. poseł Konfederacji Artur Dziambor. "Różnicę pomiędzy Przymusem i Zachętą wytłumaczył w Polsacie @KosiniakKamysz. Wrzucam, bo takiej pewnie nie znaliście. PSL bawi i uczy" – napisał polityk. twitter "Polubiłem koronawirusa. Przychodzi i sprawdza, kim jesteśmy..." – napisał z kolei ks. Jacek Gniadek, komentując wystąpienie byłego kandydata na prezydenta. "Paszporty covidowe" Unia Europejska planuje wprowadzenie specjalnych certyfikatów cyfrowych do 25 czerwca. "Paszporty covidowe" mogą pojawić się również w Polsce. Pod koniec kwietnia, w programie "Punkt widzenia" na antenie Polsat News, minister zdrowia Adam Niedzielski zapewnił, że rząd nie przewiduje różnicowania w dostępie do usług ze względu na to, czy ktoś jest zaszczepiony, czy nie. Zaznaczył jednak, że jest przygotowany na wszystkie scenariusze. – Stoimy na takim punkcie, że usługi ogólnie powszechne nie powinny w żaden sposób dyskryminujący ograniczać dostępu do nich ze względu na szczepienia, ale też mamy gdzieś z tyłu głowy, że różne dyskusje toczą się na poziomie europejskim. My również musimy zagwarantować naszym obywatelom takie rozwiązanie, że w sytuacji, gdy inne kraje wprowadzą takie rozwiązanie, będziemy mogli dostarczyć certyfikat, który faktycznie jest już możliwy do pobrania po każdym szczepieniu w sensie pełnej dawki – tłumaczył polityk. Czytaj też:

