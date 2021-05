Budka: Jeśli nasze poprawki nie zostaną przyjęte, wstrzymamy się od głosu

Podczas swojego wystąpienia przewodniczący Platformy Obywatelskiej skrytykował zarówno PiS, jak i Lewicę.

Budka: Ziobrę zastąpiliście nowym koalicjantem

– Dzisiaj w koalicji rządowej pana Ziobrę, który chyba nie mógł wytrzymać tych ataków ze strony koalicjantów, zastąpiliście nowym koalicjantem – koleżankami i kolegami z Lewicy. To oni stali się nagle zapleczem rządu PiS. To smutne, bo dzisiaj skończyła się walka o kształt KPO w Sejmie. Ona się nawet nie zaczęła – powiedział Budka. – Ta dezercja i wystawienie białej flagi spowodowały, że Sejm nie jest miejscem, w którym toczy się merytoryczna debata. Przecież do niedawna cała opozycja mówiła wspólnie, że KPO powinien być dyskutowany w parlamencie – dodał.

Budka wyraził obawy w kwestii sposobu wydatkowania unijnych środków, które trafią do Polski w ramach Funduszu Odbudowy, jeżeli zostanie on ratyfikowany.

– Wbrew temu, co usiłuje mówić Lewica, w wysłanym do Brukseli Krajowym Planie Odbudowy, nie ma żadnej gwarancji, że samorządowcy będą współdecydować o tym, na co zostaną przeznaczone środki z Krajowego Planu Odbudowy. Nie ma żadnych gwarancji – mówił polityk, dodając, że wszystko będzie wydatkowane według uznania.

"Przynajmniej w tym nie kłamcie"

Przewodniczący Platformy wyraził ocenę, że Lewica nie powinna wypowiadać się w imieniu samorządów.

– Dzisiaj kiedy słyszę z ust koleżanek i kolegów z Lewicy, że mówią w imieniu samorządów, to ja chcę zerknąć np. na waszą przedstawicielkę w komisji wspólnej, Związku Miast Polskich. Pani prezydent Beata Moskal-Słaniewska, która w SLD jest od 2014 roku, mówi wyraźnie. Nawet z nią nie konsultowaliście waszych propozycji – mówił Budka.

– Na Boga, przynajmniej w tym nie kłamcie. Możemy się różnić koleżanki i koledzy, ale nie udawajcie, że mówicie w imieniu samorządowców. A dlaczego? Dzisiaj w Senacie odbyliśmy szybkie wysłuchanie publiczne z przedstawicielami wszystkich szczebli samorządów. I wiecie o co oni prosili? Prosili o czas – powiedział Budka.

Polityk złożył na ręce wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego poprawki i zastrzegł, że jeżeli nie zostaną uwzględnione, to Koalicja Obywatelska wstrzyma się od głosu w sprawie KPO.

Głosowanie ws. Funduszu Odbudowy

Dziś w Sejmie odbędzie głosowanie nad ratyfikacją unijnego Funduszu Odbudowy. Wcześniej za jego przyjęciem zagłosowały sejmowe komisje spraw zagranicznych i finansów publicznych. Członkowie obu komisji wyrazili zgodę na przesłanie projektu do Sejmu. Zdecydowana większość z nich głosowała za projektem.

Teraz projekt ratyfikacji Funduszu Odbudowy trafi do Sejmu, gdzie nastąpi jego II czytanie. Potem posłowie przystąpią do głosowania.

Jeśli posłowie zadecydują o przyjęciu ustawy, ta trafi do Senatu. Członkowie tej izby z ramienia Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli we wtorek, że złożą specjalny wniosek, w którym będą domagać się od Senatu głosowania nad ustawą podczas najbliższego posiedzenia.

Zamieszanie wokół ratyfikacji

Wcześniej posłowie Platformy Obywatelskiej chcieli przeniesienia głosowania nad projektem ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych w budżecie UE na inny termin. Partia Borysa Budki złożyła we wtorek swoje propozycje dotyczące Krajowego Planu Odbudowy, który ma być "mapą drogową" wydatkowania środków z Europejskiego Funduszu Odbudowy. Problem w tym, że termin składania przez partie polityczne uwag do KPO już minął, a sam dokument został przesłany do Brukseli.

