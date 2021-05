Szefernaker: To niespotykana sytuacja w polskiej polityce

Podczas swojego wystąpienia Szefernaker zaznaczył, że celem polityki jest realizacja dobra wspólnego wszystkich obywateli, a taką właśnie sprawę stanowi głosowana dziś kwestia ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. – To dzisiejsze głosowanie jest szansą rozwojową Polski na lata. Taka sytuacja powinna nas wszystkich w tej izbie łączyć – powiedział polityk w trakcie burzliwej sejmowej debaty.

Poseł PiS zarzucił parlamentarzystom Platformy Obywatelskiej utrudnianie przyjęcia unijnych funduszy. – Dziś od rana składacie wnioski o przerwę, wnioski o odroczenie obrad. Robicie wszystko, żeby te środki nie były dziś przegłosowane. Stawiacie interes partyjny ponad interes narodowy. Platforma Obywatelska mówi dziś wprost Polakom, że w najbliższych latach ma być bieda, bo tylko w taki sposób widzicie swoją szansę na dojście do władzy. To niespotykana sytuacja w polskiej polityce. PiS będąc w opozycji zawsze wspierało rząd, bo taka jest racja stanu. Zawsze przy środkach unijnych wspieraliśmy – mówił Paweł Szefernaker do polityków PO.

Głosowanie ws. Funduszu Odbudowy

Dziś w Sejmie odbędzie głosowanie nad ratyfikacją unijnego Funduszu Odbudowy. Wcześniej za jego przyjęciem zagłosowały sejmowe komisje spraw zagranicznych i finansów publicznych. Członkowie obu komisji wyrazili zgodę na przesłanie projektu do Sejmu. Zdecydowana większość z nich głosowała za projektem.

Teraz projekt ratyfikacji Funduszu Odbudowy trafił do Sejmu, gdzie nastąpi jego II czytanie. Potem posłowie przystąpią do głosowania.

Jeśli posłowie zadecydują o przyjęciu ustawy, ta trafi do Senatu. Członkowie tej izby z ramienia Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli we wtorek, że złożą specjalny wniosek, w którym będą domagać się od Senatu głosowania nad ustawą podczas najbliższego posiedzenia.

