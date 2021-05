Sejm "za" Funduszem Odbudowy. Morawiecki: To przełomowe głosowanie, liczy się Polska

Sejm poparł ustawę ws. ratyfikacji zwiększenia zasobów własnych UE. Głosowanie poprzedziła burzliwa debata. Za ustawą głosowało 290 posłów, przeciw było 33, a 133 wstrzymało się od głosu.

Jednocześnie Sejm odrzucił zgłoszone przez opozycję poprawki. Przepadła m. in. propozycja PSL, aby dodać do ustawy preambułę. Odrzucono też poprawkę ustanawiającą kontrolę Najwyższej Izby Kontroli nad wydatkowaniem środków z KPO.

– Warto podkreślić, że te środki nie mają barw prawicowych, czy lewicowych. Mają tylko kolory biało-czerwone. To środki, które należą do Polaków. Ciężka praca Polaków będzie wsparta. Bardzo pomoże Polakom trudnym okresie po COVID-19. Dziękuję tym, którzy wznieśli się ponad partyjne kalkulacje. Widzieliśmy, że znaleźli się posłowie, którzy zagłosowali za Polską. Liczy się Polska. To głosowanie było przełomowe, bardzo pozytywne – powiedział dziennikarzom premier Mateusz Morawiecki tuż po głosowaniu w Sejmie ws. Funduszu Odbudowy.

Ratyfikacja tej decyzji przez wszystkie kraje członkowskie UE jest potrzebna do uruchomienia zarówno Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy. Polska z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł w ciągu kilku lat.

