Sejm poparł Fundusz Odbudowy. Ziobro: UE nic za darmo nie daje

Sejm odrzucił zgłoszone przez opozycję poprawki. Przepadła m. in. propozycja PSL, aby dodać do ustawy preambułę. Odrzucono też poprawkę ustanawiającą kontrolę Najwyższej Izby Kontroli nad wydatkowaniem środków z KPO. Ratyfikacja tej decyzji przez wszystkie kraje członkowskie UE jest potrzebna do uruchomienia zarówno Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy. Polska z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł w ciągu kilku lat.

Po głosowaniu w Sejmie na specjalnej konferencji prasowej wystąpili politycy Solidarnej Polski, ponieważ – jak twierdzili – nie było im dane zaprezentować argumentów na sali posiedzeń. – W ostatnich tygodniach dyskutowana jest kwestia, czy ta decyzja o zasobach własnych przyznaje UE nowe kompetencje. Niestety, w trakcie debaty usłyszeliśmy kilka manipulacji. Jest informacja, że jeszcze w tym roku KE przedstawi propozycje opodatkowania kilku dziedzin życia społecznego. To precedensowe wydarzenia. Unia będzie mogła nakładać własne podatki. To niebezpieczne dla polskiej suwerenności – mówił wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Michał Wójcik mówił o kwestii "wspólnego długu". – UE pożycza dług, środki, i generuje wspólny dług, pożycza w imieniu wszystkich. Przez to wspólny dług powstanie. To będzie rodziło solidarną odpowiedzialność. Jakie będą konsekwencje? Może dojść do sytuacji, gdy polscy obywatele będą płacili za długi obywateli innych państw – mówił.

