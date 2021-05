Czarzasty doradza "przyjaciołom z PO": Zgłoście konstruktywne wotum nieufności

We wtorek w Sejmie odbyło się głosowanie nad ratyfikacją Funduszu Odbudowy. Za przyjęciem zagłosowało 290 posłów, przeciw było 33, a 133 wstrzymało się od głosu. Sejm odrzucił zgłoszone przez opozycję poprawki.

Wśród posłów opozycji rządowy projekt poparli politycy Polski 2050, Lewicy (poza Andrzejem Rozenkiem), Koalicji Polskiej (poza Jackiem Protasiewiczem), poseł KO Franciszek Sterczewski i część posłów Kukiz'15.

"Nie oceniam tego w kategoriach dumy"

Przyjęcie ustawy komentował w Radiu ZET lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty. – Jest pan dumny ze pana klub wsparł, podał koło ratunkowe PiS – zapytała polityka dziennikarka.

– Dumny? Nie oceniam tego w kategoriach dumy bądź jej braku. Po pierwsze na cztery partie opozycyjny trzy zagłosowały za ratyfikacją i dziękuję im serdecznie – tłumaczył Czarzasty.

– Te trzy formacje głosowały tak jak PiS w tej sprawie, natomiast Platforma razem z Konfederacją i panem Ziobro głosowali przeciw (…) Jedni byli za tym, żeby te środki przyszły – trzy formacje opozycyjne – drudzy za tym, żeby te środki nie przyszły – jedna formacja – opisywał dalej polityk.

Jak podkreślił następnie Czarzasty, przyjęcie ustawy dot. KPO uważa za dobrą decyzję.

Lider Lewicy zapewnił jednocześnie, że jego partia nie chce wchodzić do koalicji z PiS. – Powtarzam stanowczo: Lewica nie wejdzie do żadnego rządu, który nie zagwarantuje powrotu praw mundurowych do emerytur. One zostały zabrane najpierw przez PO, potem przez PiS. Zawsze mieliśmy jasne zdanie – tłumaczył.

Czarzasty radzi opozycji

Polityk zwrócił się także do polityków opozycji, którzy krytykują Lewice za poparcie dla rządowego projektu dot. KPO.

– Jeżeli moi przyjaciele z PO uważają, że cokolwiek zrobiliśmy złego ws. rządu, że ten można było obalić, mam dla was propozycję: zgłoście konstruktywne wotum nieufności, my je poprzemy. Tylko wtedy zobaczycie, czy wasze mrzonki co do upadku rządu są prawdziwe – podkreślił dalej Czarzasty.

– Namawiam, proszę, zróbcie to, zgłoście konstruktywne wotum nieufności. Nie opowiadajcie ludziom, że gdyby nie dostali pieniędzy, głosowali tak, jak wy, to ten rząd by się przewrócił – dodał polityk.

– Zgłoście konstruktywne wotum nieufności. Zobaczycie, jak będzie głosował w tej sprawie pan Ziobro i wasza wielka nadzieja, pan Gowin – stwierdził lider Lewicy.

Jak zapewnił następnie Czarzasty, „PiS nie wygra przyszłym wyborów a Polska na 100 proc. dostanie 250 mld”. – To jest dla nas absolutnie zjawiskowa szansa. Następne wybory wygra opozycja, która w tej sprawie się dogada i będzie wydawała te środki, na które wczoraj głosowała też Polska 2050, PSL i Lewica – dodał.

