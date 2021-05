"Przekleństwo opozycji". Zandberg wskazał, przez kogo opozycja przegrywa wybory

We wtorek wieczorem Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Za ustawą głosowało 290 posłów, przeciw było 33, a 133 wstrzymało się od głosu.

Największa partia opozycyjna, po ogromnym zamieszaniu wokół poparcia dla FO, ostatecznie wstrzymała się od głosu. Koalicja Obywatelska, która jeszcze kilka miesięcy temu stawiała rządowi ultimatum w sprawie zgody na przyjęciu unijnych środków na odbudowę gospodarki po pandemii koronawirusa, teraz nie poparła ratyfikacji Funduszu.

Zdaniem wielu komentatorów brak poparcia dla FO oraz chaos wokół samej partii może kosztować KO kolejne procenty poparcia w sondażach. Borys Budka będzie bowiem musiał wytłumaczyć swoim, w większości przypadków proeuropejskim wyborcom, dlaczego jego partia nie chciała zgodzić się na unijną pomoc dla Polski.

Tymczasem Lewica, która w zeszłym tygodniu osiągnęła z rządem porozumienie w sprawie Krajowego Planu Odbudowy znalazła się w ogniu krytyki ze strony polityków KO oraz środowisk ją popierających. Posłom tej formacji zarzucono ocalenie rządu Zjednoczonej Prawicy, zdradę ideałów opozycji, a nawet dogadywanie sie z politycznymi "terrorystami".

"Przekleństwo opozycji"

Tymczasem w mediach społecznościowych pojawił się wpis Adriana Zandberga, w którym wskazuje on na problem, przez który partie opozycyjne od 6 lat przegrywają wszystkie wybory. Jego zdaniem jest to zbyt mocne uleganie presji środowisk negatywnie nastawionych do Prawa i Sprawiedliwości. Bycie twardym "anty-PiSem" zniechęca Polaków do głosowania na partie opozycyjne.

"Przekleństwem opozycji jest grupa rozemocjonowanych liderów opinii, którzy pchają polityków do nieracjonalnych, durnych gestów. Gestów, które pomagają tylko PiSowi. Słuchając grzecznie ich poleceń, można zebrać lajki na TT i głaski w TVN24. Ale nie da się wygrać wyborów" – napisał Zandberg.

Wyniki ostatnich sondaży pokazują, że Polacy w zdecydowanej większości popierają przyjęcie Funduszu Odbudowy. Badanie na ten temat opublikowała w środę Wirtualna Polska. Wynika z niego, że zaledwie 1,2 proc. respondentów ocenia ratyfikację FO "zdecydowanie źle".

