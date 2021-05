"Dziewczyna cię nie kocha". Żenujący popis Nitrasa w Sejmie

We wtorek wieczorem Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Jest ona konieczna do uruchomienia Funduszu Odbudowy. Aby sięgnąć po środki z FO, rząd musiał przygotować Krajowy Plan Odbudowy, który 3 maja przesłał do Komisji Europejskiej.

Żenujące zachowanie Nitrasa

Podczas debaty w Sejmie ws. ratyfikacji funduszu UE wystąpił poseł niezrzeszony Łukasz Mejza. Polityk argumentował za przegłosowaniem FO.

– Ktokolwiek próbuje głosowanie nad KPO, nad 770 mld złotych dla naszego kraju, przedstawić na linii PiS kontra anty-PiS, ten nie kocha Polski – mówił Mejza.

W tym momencie do posła zaczął wrzeszczeć Sławomir Nitras. – Dziewczyna cię nie kocha – pokrzykiwał.

O sprawę został zapytany sam Mejza w dzisiejszym programie TVP. – One nie zasługują na komentarz, ale jak jesteśmy przy terminologii miłości, to poseł Sławomir Nitras tą wypowiedzią pokazał, że wziął ewidentny rozwód z rozumem i dobrym wychowaniem – mówił polityk.

Polacy popierają decyzję Sejmu

Wirtualna Polska opublikowała w środę wyniki badania przeprowadzonego przez United Survey. Pracownia poprosiła respondentów o ocenę decyzji Sejmu w sprawie Funduszu Odbudowy.

30,3 proc. uczestników sondażu wybrało odpowiedź "zdecydowanie dobrze", natomiast 36,9 proc. – "raczej dobrze". Na przeciwnym biegunie stoi zaledwie 11,6 proc. Polaków. Odpowiedzi "raczej źle" udzieliło 10,4 proc. ankietowanych, natomiast "zdecydowanie źle" – 1,2 proc.

Zdania w sprawie ratyfikacji Funduszu Odbudowy nie ma 21,2 proc. badanych.

Czytaj też:

Afera "Soku Z Buraka". Była polityk PO: Siemoniak kłamieCzytaj też:

Budka uderza w Lewicę: Tak im się spieszyło, żeby zagłosować razem z PiS